Soledad Pastorutti recordó a un ícono del folklore en las redes.

Soledad Pastorutti compartió en sus redes sociales un video alusivo a una significativa pérdida que vivió a nivel personal hace tiempo y se mostró muy conmovida. Se trata de Horacio Guarany, ícono del folklore argentino que hoy cumpliría 100 años de edad, a quien la arequitense homenajeó en su posteo.

La intérprete de canciones populares como Tren del Cielo, El Bahiano y Adonde Vayas se pronunció sobre el nuevo aniversario del nacimiento del icónico músico y reveló: "Hoy, Horacio Guarany cumpliría 100 años... Me emociono al pensar en tantos momentos compartidos! Su voz, su presencia, su manera de vivir la vida y la música... todo se quedó grabado en mi corazón y en el de tantos!".

"Gracias Horacio! Tu legado sigue vivo en cada palabra, en cada canción. Hoy brindamos por vos, por lo que fuiste y por lo que siempre serás... Te recordamos con mucho, pero mucho, amor!", cerró Pastorutti en el pie de foto de un video que compiló momentos vividos entre ella y Horacio Guarany, ya que el referente folklórico abrazó a La Sole desde sus comienzos en la música, cuando apenas tenía 15 años.

"El Disco con Horacio es mi favorito! Piel de gallina cada vez que lo escucho! Que lindo que hayan compartido escenarios y parte de su vida! Y pudiste demostrarle esa admiración y cariño en vida! Vos cuidas su memoria" y "Dios te dio la posibilidad de agradecerle a tu ídolo en vida todo lo q el te dio. Es hermoso lo q hiciste, ese abrazo q le diste a ese viejo q no pensaba volver al luna park es inolvidable" fueron algunos de los sentidos mensajes que dejó la gente.

Horacio Guarany.

Las palabras de La Sole tras sus shows en el Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el 'Nano', nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".

El próximo show de Soledad Pastorutti en el Gran Rex

La nueva fecha confirmada por Soledad Pastorutti en el Teatro Gran Rex será el sábado 12 de octubre de 2024. Este show forma parte de la celebración por sus casi 30 años de trayectoria, desde su histórica aparición en Cosquín ‘96 hasta su presente como referente indiscutida del folklore moderno. Será una noche especial, no solo por su música, sino porque coincide con el cumpleaños de la artista, lo que promete un clima de fiesta total.

¿Dónde comprar entradas para ver a Soledad en el Gran Rex?

Las entradas estarán disponibles en Ticketek. También podrán conseguirse en la boletería del teatro, ubicado en Av. Corrientes 857, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se recomienda estar atentos al anuncio oficial de DF Entertainment, la productora a cargo del evento, ya que se espera una gran demanda, como ocurrió con las funciones anteriores del 5 y 6 de abril.