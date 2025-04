Soledad y Natalia Pastorutti empezaron a cantar juntas.

Natalia Pastorutti compartió un video en uno de sus posteos de redes sociales con el que sorprendió al folklore, ya que mostró una parte de los espectáculos de su hermana, Soledad Pastorutti, que no suele verse. La artista subió imágenes del detrás de escena de los preparativos para los shows de La Sole en el Gran Rex, dados a principios de abril del 2025.

Las arequitenses siempre demostraron tener un cercano vínculo como hermanas y también como compañeras de escenario: si bien nunca fueron un dúo, la menor acompañó durante décadas a su hermana en sus espectáculos como la invitada especial de cada noche. A pesar de que en los últimos años ya no fue tan así porque Natalia se abrió camino como solista, en las funciones en el Rex estuvo presente.

"Algo de lo que no se ve... el back en el Gran Rex junto a Sole! Recordando nuestros comienzos y celebrando la vida y la música! Gracias por tantos años ", escribió Natalia en el pie de foto del posteo donde se ve a las Pastorutti llegar al Rex, probar sonido, maquillarse y prepararse para subir al escenario ante una eufórica multitud.

En el pie de foto del posteo, muchos usuarios dejaron mensajes de admiración y cariño hacia las hermanas que llegaron a la industria musical argentina en los 90 para nunca más irse. "Qué emoción nos hicieron sentir, una vez más. Qué increíble cómo pasó el tiempo, cómo crecimos junto con ustedes" y "Fui anoche y no pude contener mi alegría que lindo verte nuevamente ahí con Sole! Gracias por anoche! Fue mágico" fueron algunos de ellos.

Soledad Pastorutti.

Las palabras de La Sole tras sus shows en el Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el 'Nano', nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".

El próximo show de Soledad Pastorutti en el Gran Rex

La nueva fecha confirmada por Soledad Pastorutti en el Teatro Gran Rex será el sábado 12 de octubre de 2024. Este show forma parte de la celebración por sus casi 30 años de trayectoria, desde su histórica aparición en Cosquín ‘96 hasta su presente como referente indiscutida del folklore moderno. Será una noche especial, no solo por su música, sino porque coincide con el cumpleaños de la artista, lo que promete un clima de fiesta total.

¿Dónde comprar entradas para ver a Soledad en el Gran Rex?

Las entradas estarán disponibles en Ticketek. También podrán conseguirse en la boletería del teatro, ubicado en Av. Corrientes 857, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se recomienda estar atentos al anuncio oficial de DF Entertainment, la productora a cargo del evento, ya que se espera una gran demanda, como ocurrió con las funciones anteriores del 5 y 6 de abril.