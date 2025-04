Soledad Pastorutti habló sobre un deceso que repercutió en el mundo.

Soledad Pastorutti compartió en un reciente posteo de redes sociales con un sentido mensaje en alusión a un fallecimiento que la tocó de cerca. La intérprete de canciones populares como El Bahiano, Tren del Cielo y Adonde Vayas se refirió al deceso del papa Francisco en su descargo y publicó un video del momento en que lo conoció.

La Sole, Axel y Martín Valverde cantaron para el Papa en Brasil en 2013, ante millones de personas desperdigadas por las playas de Río. La artista compartió imágenes de ese significativo momento para su carrera y también algunas fotos del momento en que conoció de cerca al Santo Pontífice, cuando la bendijo a ella y a una de sus hijas cuando era bebé.

El papa Francisco falleció a los 88 años el pasado lunes 21 de abril, después de meses de luchar con diferentes complicaciones de salud. Al igual que Pastorutti, un sinfín de artistas y personalidades de renombre alrededor del mundo hicieron públicas sus condolencias y su pésame por la partida del primer Papa americano. "Uno pone en el buscador Soledad Pastorutti y le puede aparecer desde un video tomando mate en su pueblo, hasta videos cantándole al Diego, a Messi, al Papa… la Sole señores" y "Wow Sole, qué lindo y qué fuerte!!" fueron algunos de los mensajes que le dejaron a La Sole en su posteo.

¿Dónde comprar entradas para ver a Soledad en el Gran Rex?

Las entradas estarán disponibles en Ticketek y también podrán conseguirse en la boletería del teatro, ubicado en Av. Corrientes 857, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se recomienda estar atentos al anuncio oficial de DF Entertainment, la productora a cargo del evento, ya que se espera una gran demanda, como ocurrió con las funciones anteriores del 5 y 6 de abril.

La Sole y su hermana.

El posteo de La Sole tras su show en el Gran Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy!!! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el “Nano”, nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".

La sentida dedicatoria de La Sole a su hermana Natalia

"Camino a los 30... de la mano de ella. Gracias Nati Pastorutti por tu talento y compañía... seguiremos cantando, creciendo y compartiendo este sueño que empezamos juntas!", comienza el texto que escribió Pastorutti en el pie de foto de su posteo. Y sumó: "El 12 de octubre tenemos una nueva cita en el Teatro Gran Rex... y las entradas ya están a la venta en tuentrada.com y en boletería del teatro".