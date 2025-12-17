Receta de garrapiñada casera: el snack dulce que no puede faltar en las Fiestas.

Las Fiestas son sinónimo de reunión y comida rica. El encuentro se hace presente en los hogares del mundo, y entre todos esos, los argentinos celebran con asado, ensalada rusa y una mesa dulce con mantecol, pan dulce y garrapiñada. Esta última es sumamente fácil de preparar, asi que si estas Navidad y Año Nuevo te querés lucir, te dejamos a continuación la receta.

Receta de garrapiñada para las Fiestas

La garrapiñada es un clásico que se come a lo largo de los 365 días del año, pero en las Fiestas cobra otro protagonismo. Si tenés ganas de innovar y este año prepararla vos, a continuación te dejamos los ingredientes que necesarios y los pasos a seguir.

La garrapiñada es un clásico que no puede faltar en Navidad y Año Nuevo.

Ingredientes

1 taza de maní con piel (también puede ser almendra o nuez)

1 taza de azúcar

1/2 taza de agua

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Preparación

En una olla o sartén amplia, colocá el maní, el azúcar y el agua. Mezclá bien antes de llevar al fuego. Cociná a fuego medio, revolviendo constantemente con cuchara de madera. Al principio el líquido va a hervir y el azúcar se va a disolver. Después de unos minutos, el azúcar va a empezar a cristalizar y la mezcla se va a volver espesa y arenosa. En este punto es clave no dejar de revolver para que no se queme. Cuando el azúcar esté completamente seco y cubriendo el maní, bajá apenas el fuego. Vas a notar que el azúcar vuelve a derretirse levemente y toma un tono más brillante. Si querés, en este momento podés agregar la esencia de vainilla y mezclar rápido. Retirá del fuego y volcá inmediatamente la garrapiñada sobre una placa o bandeja apenas aceitada o con papel manteca. Separá los maníes con una cuchara mientras todavía están calientes. Al enfriarse, se endurecen y quedan crocantes.

Si querés una garrapiñada más oscura y con sabor a caramelo, dejá que el azúcar tome un color apenas más dorado, siempre cuidando que no se queme. Por otro lado, para una versión exprés, podés hacerla sin vainilla, solo con azúcar y agua, y queda igual de rica. Asi que, ya sabés, estas Fiestas podés preparar tu propia garrapiñada y coronar la mesa dulce con esta exquisitez.