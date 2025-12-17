Pan dulce: historia, origen y la mejor receta para hacerlo en Navidad .

Más allá de las discusiones eternas sobre si lleva o no frutas abrillantadas, si es mejor con chips de chocolate o relleno, el pan dulce tiene una historia que atraviesa siglos y fronteras. Tal es así que, no se puede pensar a la Navidad sin su presencia en las mesas.

El origen del pan dulce se remonta a Italia, puntualmente a Milán, donde nació el famoso panettone. Según una de las versiones más difundidas, su creación data del siglo XV y está asociada a una receta enriquecida con manteca, huevos y frutas secas, algo poco habitual para la época y reservado para fechas importantes. Con el correr de los años, se convirtió en un símbolo de las celebraciones de fin de año y se extendió por toda Europa.

El pan dulce no puede faltar en la mesa de las Fiestas.

A la Argentina llegó de la mano de la inmigración italiana, especialmente a fines del siglo XIX y comienzos del XX. En ese cruce cultural, el panettone se adaptó a los gustos locales y pasó a llamarse pan dulce. Desde entonces, se volvió fundamental en las fiestas, tanto en su versión industrial como en la casera.

La mejor receta de pan dulce casero para Navidad

Hacer pan dulce en casa lleva tiempo, pero el resultado vale la pena. Esta receta rinde un pan grande, ideal para compartir. Asi que, ya sabés, esta Navidad no comprés en el supermercado, prepará tu propio pan dulce:

Ingredientes

500 g de harina 000

25 g de levadura fresca

150 g de azúcar

200 g de manteca

3 huevos

200 ml de leche tibia

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón y 1 naranja

1 cucharadita de sal

200 g de frutas abrillantadas, frutos secos o chocolate (a gusto)

1 cucharada de miel

Preparación