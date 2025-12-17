Pan dulce: historia, origen y la mejor receta para hacerlo en Navidad

Más allá de las discusiones eternas sobre si lleva o no frutas abrillantadas, si es mejor con chips de chocolate o relleno, el pan dulce tiene una historia que atraviesa siglos y fronteras. Tal es así que, no se puede pensar a la Navidad sin su presencia en las mesas.
El origen del pan dulce se remonta a Italia, puntualmente a Milán, donde nació el famoso panettone. Según una de las versiones más difundidas, su creación data del siglo XV y está asociada a una receta enriquecida con manteca, huevos y frutas secas, algo poco habitual para la época y reservado para fechas importantes. Con el correr de los años, se convirtió en un símbolo de las celebraciones de fin de año y se extendió por toda Europa.
A la Argentina llegó de la mano de la inmigración italiana, especialmente a fines del siglo XIX y comienzos del XX. En ese cruce cultural, el panettone se adaptó a los gustos locales y pasó a llamarse pan dulce. Desde entonces, se volvió fundamental en las fiestas, tanto en su versión industrial como en la casera.
La mejor receta de pan dulce casero para Navidad
Hacer pan dulce en casa lleva tiempo, pero el resultado vale la pena. Esta receta rinde un pan grande, ideal para compartir. Asi que, ya sabés, esta Navidad no comprés en el supermercado, prepará tu propio pan dulce:
Ingredientes
- 500 g de harina 000
- 25 g de levadura fresca
- 150 g de azúcar
- 200 g de manteca
- 3 huevos
- 200 ml de leche tibia
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón y 1 naranja
- 1 cucharadita de sal
- 200 g de frutas abrillantadas, frutos secos o chocolate (a gusto)
- 1 cucharada de miel
Preparación
- Disolver la levadura en un poco de leche tibia con una cucharada de azúcar y una de harina.
- Dejar reposar unos 10 minutos hasta que espume.
- En un bol grande, colocar la harina, el azúcar restante y la sal. Hacer un hueco en el centro y sumar los huevos, la manteca blanda, la miel, la vainilla y las ralladuras.
- Incorporar la levadura activada y el resto de la leche de a poco, hasta formar una masa suave.
- Amasar durante al menos 10 minutos, hasta que quede lisa y elástica. Tapar y dejar leudar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño.
- Desgasificar, incorporar las frutas o el relleno elegido y colocar la masa en un molde de pan dulce.
- Dejar levar nuevamente y llevar a horno moderado durante unos 45 minutos, hasta que esté dorado.