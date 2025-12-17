¿Puede chocar el cometa 3I/Atlas con la Tierra el viernes 19 de diciembre 2025?

¿Puede chocar el 3I/Atlas con la Tierra el viernes 19 de diciembre 2025?

El cometa 3I/ATLAS, un objeto que proviene de afuera del sistema solar, alcanzará su mayor punto de cercanía con la Tierra este viernes 19 de diciembre de 2025. Si bien su acercamiento llama la atención, las agencias espaciales aclararon que no hay peligro de que impacte contra la Tierra.

El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra: qué puede suceder

El cometa fue descubierto el 1 de julio de 2025 en Chile por el telescopio ATLAS en Chile, que le dio su nombre. El cuerpo incluye el prefijo “3I” porque es el tercer objeto interestelar que se observa atravesando el sistema solar, tras 1I/ʻOumuamua y 2I/Borisov.

El cometa circulará alrededor de 270 millones de kilómetros.

De acuerdo a los datos orbitales calculados por astrónomos, el cometa pasará el 19 de diciembre de 2025 una distancia de aproximadamente 1,8 unidades astronómicas de la Tierra, es decir, alrededor de 270 millones de kilómetros. Se trata de casi el doble de distancia que hay entre la Tierra y el Sol, por lo que se descarta una colisión con nuestro planeta.

Además, su trayectoria es hiperbólica solo realiza un paso temporal por el sistema solar antes de continuar hacia el espacio interestelar. Tampoco hay objetos gravitacionales que podrían implicar que el cometa cambie su dirección y se acerque al planeta.

Sin embargo, este objeto interestellar llama la atención de los especialistas porque es un evento poco habitual, que permitirá estudiar su composición, actividad y trayectoria para compararla con los cometas de nuestro propio sistema solar. Esto podría ayudar a conocer cómo se forman los planetas y qué materiales hay en otros sistemas estelares.

La NASA realizará una transmisión en vivo

Frente al impacto científico y simbólico del hallazgo, la NASA anunció una transmisión especial en vivo en la que se podrán ver imágenes nunca antes vistas, datos recolectados por sondas y telescopios distribuidos por todo el sistema solar. La conferencia, liderada por especialistas, se transmitirá a nivel global y comenzarán el viernes 19 a las 04:00 horas UTC, lo que equivale a la 1 de la madrugada en Argentina.

El evento se realizará desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Greenbelt, Maryland, uno de los núcleos históricos de investigación espacial de la NASA. Allí se presentará material captado por una verdadera “constelación” de instrumentos científicos que siguieron al cometa en distintos puntos del sistema solar.

La NASA hará una transmisión en vivo para vivir el fenómeno, explicarlo y compartir información inédita

La transmisión será gratuita y podrá verse en todas las plataformas oficiales de la NASA: