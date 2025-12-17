Street Fighter: fecha de cuándo se estrena la película

Jason Momoa interpreta a Blanka en "Street Fighter"..

La icónica franquicia de lucha Street Fighter vuelve a la pantalla grande con una nueva película de acción basada en el legendario videojuego de Capcom. Esta adaptación cinematográfica no es una secuela directa de los films previos, sino un reboot que apuesta por recuperar el espíritu de los juegos clásicos con una historia ambientada en los años '90. Entre su elenco están Jason Momoa y "50 Cent".

La trama se centra en Ryu y Ken Masters, dos luchadores que, tras haberse distanciado, son reclutados por Chun-Li para competir en el peligroso World Warrior Tournament. Lo que parecía una simple competencia de artes marciales pronto se transforma en un enfrentamiento lleno de conspiraciones, enemigos memorables y un desafío a su pasado.

Fecha de lanzamiento para "Street Fighter"

Tras años de rumores y diferentes fases de producción, la película se estrenará oficialmente el 16 de octubre de 2026 en cines, incluida una versión para formatos IMAX, con un posterior estreno en plataformas de streaming.

En diciembre de 2025, durante The Game Awards, se lanzó el primer tráiler oficial, que anticipa escenas de combate espectaculares y una estética fiel al material original, algo que ha despertado entusiasmo entre los fanáticos tanto del cine como de los videojuegos.

El reparto de Street Fighter está lleno de caras conocidas y sorpresas, con: Andrew Koji como Ryu, Noah Centineo como Ken Masters, Callina Liang como Chun-Li, Jason Momoa interpretando a Blanka, Mel Jarnson como Cammy, Curtis “50 Cent” Jackson como Balrog, David Dastmalchian como M. Bison, Cody Rhodes como Guile, Joe “Roman Reigns” Anoa’i como Akuma, Orville Peck como Vega, Vidyut Jammwal como Dhalsim, entre otros.

Mel Jarnson, como Cammy en "Street Fighter".

Un repaso al videojuego "Street Fighter"

El primer Street Fighter fue lanzado en 1987 por la compañía japonesa Capcom como un juego de lucha para arcades. En este título, los jugadores controlaban a Ryu y, en modo de dos jugadores, a Ken Masters, enfrentándose en combates uno contra uno utilizando movimientos especiales como el mítico Hadouken.

Aunque el primer juego fue un éxito moderado, fue Street Fighter II, lanzado en 1991, el que realmente revolucionó el género de lucha y se convirtió en fenómeno cultural. Con una gama ampliada de personajes, estilos de lucha y técnicas únicas, Street Fighter II inundó salones recreativos, consolas y computadoras, y sentó las bases para todo lo que vendría después.

A lo largo de los años, la saga continuó expandiéndose con múltiples secuelas, versiones y adaptaciones para consolas como Super Nintendo, PlayStation, Sega Saturn, y ahora está en las consolas más modernas con Street Fighter 6. Esta marca se ha convertido en un icono cultural que ha influido en generaciones de jugadores y ahora lo hará a través del cine.