Xbox Game Pass: qué videojuegos llegan y cuáles dejan el catálogo en diciembre 2025

Varios de estos juegos llegan con disponibilidad completa en nube, consola y PC.

Microsoft confirmó los juegos que se suman a Xbox Game Pass durante la primera mitad de diciembre de 2025, y la lista viene cargada de títulos fuertes pensados para cerrar el año con todo. Mortal Kombat 1 encabeza las novedades junto a propuestas muy esperadas como Death Howl, Dome Keeper, Routine y el regreso de Indiana Jones and the Great Circle. La compañía detalló cada lanzamiento en Xbox Wire, reforzando que esta será una de las tandas más variadas del servicio en los últimos meses.

Además, varios de estos juegos llegan con disponibilidad completa en nube, consola y PC, lo que permite aprovechar Game Pass sin importar el dispositivo. Para quienes buscan experiencias nuevas, hay de todo: desde acción frenética hasta aventuras narrativas, pasando por simuladores y estrenos en Game Preview.

Juegos que llegan a Xbox Game Pass en diciembre

Lost Records: Bloom & Rage (nube, consola y PC) – Ya disponible

Monster Train 2 (nube, PC y Xbox Series X|S) – 3 de diciembre

Spray Paint Simulator (nube, consola y PC) – 3 de diciembre

33 Immortals (Game Preview) (nube, consola y PC) – 4 de diciembre

Indiana Jones and the Great Circle (nube, PC y Xbox Series X|S) – 4 de diciembre

Routine (nube, consola, portátil y PC) – 4 de diciembre

A Game About Digging A Hole (nube, portátil, PC y Xbox Series X|S) – 9 de diciembre

Death Howl (portátil y PC) – 9 de diciembre

Dome Keeper (nube, consola, portátil y PC) – 9 de diciembre

Mortal Kombat 1 (nube, PC y Xbox Series X|S) – 10 de diciembre

Bratz: Rhythm & Style (nube, consola y PC) – 11 de diciembre

Mortal Kombat 1 encabeza las novedades del Xbox Game Pass.

Juegos que dejan Xbox Game Pass

Como suele pasar cada mes, algunos títulos abandonan el catálogo. Si querés despedirte de ellos —o comprarlos con descuento gracias a la membresía— todavía tenés margen.

15 de diciembre

Mortal Kombat 11 (nube, consola y PC)

Still Wakes the Deep (nube, consola y PC)

Wildfrost (nube, consola y PC)

31 de diciembre

Carrion (nube, consola y PC)

Hell Let Loose (nube, consola y PC)

Con estas incorporaciones y salidas, diciembre se perfila como un mes clave para quienes buscan renovar su biblioteca gamer aprovechando Xbox Game Pass.