Xbox Game Pass aumentó los precios de sus suscripciones: cuánto cuestan

Desde el 1 de octubre de 2025, Xbox Game Pass estrena nuevos formatos: el plan Ultimate eleva su precio mensual a $24.999; mientras los planes anteriores han sido renombrados: lo que era Core ahora será Essential, con un valor de $8.999, y Standard pasa a llamarse Premium, con un valor de $11.999.

El salto de precio más controversial es el de Ultimate, que incluye ahora una expansión del catálogo (más de 400 juegos), mejoras en los servicios de nube y nuevos incentivos de recompensa. Por su parte, Essential y Premium mantendrán precios más accesibles, pero agregan funciones como juego en la nube sin límites y acceso a más títulos de PC.

Qué cambia en cada plan

Ultimate : el precio sube un 50 % . A cambio, el servicio suma más títulos día uno, integración con Ubisoft+ Classics y Fortnite Crew, mejoras en Game Pass Cloud con calidad hasta 1440p, entre otras ventajas. El precio es de $24.9993

Essential (antes Core): conserva el costo base, pero gana acceso al catálogo ampliado y juego en la nube. El precio es de $8999.

Premium (antes Standard): integra más títulos de PC, funcionalidades de nube ilimitada y recompensas extra. El precio es de $11.999.

Qué implica para usuarios de Argentina

En Argentina los precios locales ya habían sido ajustados previamente. Por ejemplo, Game Pass Ultimate costaba $10.999, mientras que Core estaba $5.999 y el plan para PC $6.999. Es probable que estos valores oficiales también sean revisados para alinearse con los cambios globales y las mejoras agregadas.

Si sos usuario actual, es importante revisar tu próxima fecha de renovación: el aumento podría aplicarse desde esa instancia. Y si evaluás suscribirte ahora, compará si el nuevo mix de beneficios justifica el costo adicional.

Aunque los ajustes de precio suelen generar resistencia, Microsoft apuesta a que las mejoras en catálogo, funciones cloud y recompensas compensen el salto. El 2025 será un año de prueba para ver si los usuarios aceptan estos nuevos valores en el ecosistema Game Pass.