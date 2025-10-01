La llegada de la ROG Strix SCAR 18 (G835) marca un nuevo estándar para el gaming en Argentina. Con una pantalla Mini LED de 18 pulgadas, sonido envolvente certificado y diseño gamer personalizable, este equipo se consolida como la opción más completa para quienes quieren disfrutar videojuegos de última generación y streaming con la mejor calidad.

Pantalla Nebula HDR y audio Dolby Atmos: inmersión garantizada

La SCAR 18 incorpora un panel Nebula HDR de 18 pulgadas con tecnología Mini LED, brillo de hasta 1200 nits y tasa de refresco de 240 Hz. Esta pantalla ofrece contraste hasta 4,5 veces superior al de otras laptops, ideal para ver cada detalle en tus partidas o series favoritas. Además, la tecnología ACR reduce reflejos y mejora la visibilidad en cualquier entorno.

El sistema de sonido también es de primer nivel: altavoces con Smart Amp, cancelación de ruido con IA y certificación Dolby Atmos®. Así, cada explosión, diálogo o banda sonora se escucha con máxima claridad y realismo, potenciando la experiencia de juego y también la creación de contenido.

Potencia, personalización y conectividad avanzada

En el corazón de la Strix SCAR 18 encontrás opciones de hasta NVIDIA GeForce RTX™ 5090 con 64 GB de RAM, o versión RTX™ 5080 y 32 GB de RAM. La laptop está lista para gaming competitivo, multitarea y creación de contenido exigente. Su barra de luz RGB envolvente y la exclusiva tapa AniMe Vision con más de 800 LEDs permiten personalizar el equipo con efectos únicos y mostrar tu estilo gamer.

En cuanto a conectividad, incluye Thunderbolt™ 5, Wi-Fi 7, HDMI 2.1 y LAN 2.5G, garantizando máxima velocidad y compatibilidad con los últimos accesorios y periféricos.

Disponibilidad y precio

La ROG Strix SCAR 18 (G835) ya se consigue en Argentina a través de la Tienda Oficial de ASUS en Mercado Libre, Diggit, Frávega y Compra Gamer. Está disponible en distintas configuraciones, desde ARS 5.599.999 según la versión de GPU y RAM elegida.

Con su potencia, diseño y tecnología, la nueva laptop de ASUS es una apuesta segura para quienes buscan lo mejor del mundo gamer y profesional, en un solo dispositivo.