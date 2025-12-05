Compatibilidad total y gran autonomía: así es el nuevo reloj de Huawei

El lanzamiento se desarrolló en un formato participativo, con estaciones interactivas donde los asistentes probaron el reloj

Huawei sigue pisando fuerte en el mercado argentino con el lanzamiento oficial del HUAWEI Watch GT 6 Series, que ya está disponible en los locales y la tienda online de Claro. El nuevo smartwatch llega con una propuesta que apunta directamente a quienes buscan autonomía, versatilidad y un diseño premium sin resignar funciones avanzadas de salud y deporte. Durante el evento de presentación, realizado el 3 de diciembre en el Centro de Atención de Claro en Av. Corrientes (CABA), periodistas, creadores de contenido e invitados del ecosistema tech pudieron conocer de cerca todas las novedades del dispositivo.

La firma destacó que el Watch GT 6 Series ofrece hasta 21 días de batería, la mayor autonomía en la historia de la familia GT, además de compatibilidad con Android, iOS y Huawei. Esto lo posiciona como uno de los wearables más flexibles del segmento, pensado para usuarios que priorizan practicidad y conectividad sin atarse a un ecosistema único. Su diseño también se llevó varios elogios: cuerpo de acero inoxidable y correas en verde, gris y negro para combinar con distintos estilos cotidianos.

El lanzamiento se desarrolló en un formato participativo, con estaciones interactivas donde los asistentes probaron el reloj en situaciones reales. Hubo juegos, desafíos, una estación de bicicleta y un área dedicada al bienestar, además de actividades abiertas al público general, que también pudo llevarse premios y conocer la nueva tecnología de la marca. La propuesta buscó mostrar cómo el Watch GT 6 Series se integra sin esfuerzo en la rutina diaria.

Salud, deporte y datos más precisos

En el apartado de salud, el smartwatch suma el HUAWEI TruSense System, un conjunto de sensores y algoritmos que monitorean sueño, SpO2, ritmo cardíaco, temperatura de la piel, ciclo menstrual y bienestar emocional. Esta última función ahora identifica 12 estados emocionales en solo 10 minutos, acompañada por nuevas mascotas animadas que reflejan el ánimo del usuario y guían ejercicios de respiración.

Para actividad física, el Watch GT 6 Series ofrece más de 100 modos deportivos, mapas a color en modo offline, protección IP69 + 5 ATM que permite sumergirlo hasta 40 metros y el nuevo posicionamiento Sunflower 2.0, más preciso y estable en exteriores. También incorpora los clásicos Anillos de Actividad para gamificar el movimiento diario. La pantalla AMOLED de 1.47 pulgadas con cristal de zafiro completa una propuesta pensada para usuarios exigentes que buscan un equilibrio entre estilo, resistencia y tecnología avanzada.

Cómo y dónde comprarlo

Podés comprar el HUAWEI Watch GT 6 Series directamente en los locales de Claro: como se lanzó oficialmente en sus tiendas, suele estar disponible en puntos físicos de Claro en Buenos Aires y otras ciudades. También está disponible online, tanto en la tienda oficial de Claro como en comercios electrónicos argentinos. Por ejemplo, ya aparece listado en sitios de retail nacionales con precios que rondan los ARS 449.999–599.999 según la versión.

Otra opción es plataformas online como Mercado Libre, donde ya figura como “nuevo” y con envío disponible en CABA y Gran Buenos Aires. Tené en cuenta opciones de pago en cuotas, que suelen estar disponibles en tiendas locales.