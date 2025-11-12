Día Mundial de la Diabetes: el reloj de Huawei que monitorea signos vitales clave

Huawei Watch D2 está diseñado para acompañar a los usuarios en el control diario de su bienestar.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes y del Día Mundial de la Neumonía, Huawei reafirma su compromiso con el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades que afectan a millones de personas en todo el mundo. La compañía tecnológica destaca la importancia de monitorear signos vitales y detectar a tiempo posibles complicaciones, aprovechando los avances de los dispositivos inteligentes para mejorar la calidad de vida.

En ese sentido, Huawei presenta el HUAWEI WATCH D2, un reloj inteligente diseñado para acompañar a los usuarios en el control diario de su bienestar. Aunque no reemplaza la atención médica profesional, el dispositivo ofrece herramientas clave para prevenir y detectar señales tempranas de enfermedades crónicas como la diabetes o agudas como la neumonía, contribuyendo a un cuidado más integral.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes afecta a más de 830 millones de personas en el mundo, y su prevalencia se duplicó en las últimas tres décadas. Por su parte, la neumonía sigue siendo una de las principales causas de hospitalización, especialmente en niños y adultos mayores. Ambas condiciones pueden controlarse o prevenirse mediante la detección temprana, el monitoreo constante y la educación en salud, tres pilares que Huawei busca potenciar a través de su ecosistema de dispositivos conectados.

Cómo funciona el monitoreo del Huawei Watch D2

El HUAWEI WATCH D2 incluye múltiples sensores de grado médico que permiten medir:

Presión arterial con tecnología MAPA (Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial).

Frecuencia cardíaca y ECG , para identificar irregularidades del corazón.

Saturación de oxígeno (SpO₂) y temperatura de la piel, útiles en el control de infecciones respiratorias.

Ofrece herramientas clave para prevenir y detectar señales tempranas de enfermedades crónicas.

Calidad del sueño, niveles de estrés y actividad física , ofreciendo una visión completa del bienestar diario.

Además, cuenta con recordatorios de medicación, ideales para quienes deben seguir tratamientos regulares.

Con un diseño elegante, pantalla AMOLED, resistencia IP68 y una batería de hasta seis días, el WATCH D2 combina tecnología médica y confort. A través de la app Huawei Salud, los usuarios pueden registrar y compartir sus métricas con médicos o familiares de forma segura.

De esta manera, Huawei continúa impulsando la prevención y el monitoreo inteligente, ayudando a las personas a cuidar su salud de forma activa. El HUAWEI WATCH D2 ya está disponible en la tienda oficial de Huawei en Mercado Libre Argentina.