Energía, arraigo y producción: el Gobierno de Formosa refuerza la infraestructura eléctrica en el interior provincial

El Gobierno de Formosa avanza con nuevas obras de infraestructura eléctrica financiadas con recursos propios para mejorar la calidad de vida en el interior provincial, mientras el Gobierno nacional mantiene paralizadas las inversiones en obra pública. En el Departamento Bermejo, la Provincia ultima detalles para inaugurar una nueva Línea de Media Tensión que conectará a las comunidades de El Quemado Nuevo y El Cañón con el sistema eléctrico de Laguna Yema.

Se trata de una Línea de Media Tensión de 13,2 KV que parte del Centro de Distribución 33/13,2 KV de Laguna Yema, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 81, y se extiende hasta ambas localidades del interior. La obra forma parte del plan provincial para fortalecer la infraestructura energética en zonas rurales, garantizando un suministro más seguro y confiable, condición indispensable para el desarrollo productivo, el arraigo y la mejora de condiciones de vida en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Desde Recursos y Energía Formosa S.A. (REFSA), la empresa provincial encargada de la distribución eléctrica, detallaron que la nueva línea tiene una extensión de 60 kilómetros. Su construcción requirió la instalación de 700 postes sostenes de madera y 60 estructuras especiales de hormigón armado centrifugado de 10,50 metros de altura, lo que da cuenta de la magnitud técnica y logística del proyecto.

Las bases de las estructuras son de hormigón del tipo prismáticas y, en cada una de las localidades, se montaron nuevas subestaciones transformadoras aéreas. Allí se instalaron pórticos de hormigón armado del tipo terminal bipostes y nuevos transformadores, tanto en El Quemado Nuevo como en El Cañón. Desde esas subestaciones saldrán nuevas Líneas de Baja Tensión que se vincularán con las redes ya existentes, mejorando la calidad del servicio y ampliando la capacidad de respuesta ante la creciente demanda.

En los últimos días, funcionarios de los organismos involucrados en la obra, junto a equipos de la Dirección de Ceremonial del Gobierno, la Policía y autoridades locales, recorrieron la zona y mantuvieron reuniones organizativas para coordinar las próximas inauguraciones y garantizar que el acto se desarrolle con normalidad.

La Provincia remarcó que se trata de un esfuerzo significativo del Estado formoseño, que ejecuta estas obras con fondos propios, sin aportes del gobierno de Javier Milei, que interrumpió el financiamiento de la obra pública en las provincias y recortó transferencias en términos reales. En ese contexto, la continuidad de los proyectos eléctricos y de infraestructura se sostiene exclusivamente con recursos locales.

En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Formosa ratificó su apoyo al Modelo Formoseño que encabeza Gildo Insfrán y advirtió que se declara en estado de alerta por la situación de los trabajadores frente a las políticas nacionales.

En un comunicado difundido tras la reunión de su Consejo Directivo, la central obrera manifestó su acompañamiento “al modelo de provincia que nos propone nuestro líder conductor” y subrayó que ese esquema permitió conquistar derechos laborales y sociales hoy puestos en riesgo por el ajuste del Gobierno nacional.