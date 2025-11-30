Formosa avanza con la producción de guardapolvos para garantizar los kits escolares del ciclo lectivo 2026

El Programa de Desarrollo Textil FONTEX informó que se encuentran en la etapa final de preparación para la entrega de los guardapolvos para alumnos que formarán parte de los kits escolares que cada año distribuye el Gobierno de Formosa al inicio del ciclo lectivo. Además, destacó que trabajan en los proyectos más de 350 personas en las 50 cooperativas, las cuales se distribuyen en 17 localidades formoseñas.

En diálogo con la Agencia de Noticias de Formosa (AGENFOR) el director del programa, Néstor Sosa, detalló ya están "casi en el 90 y 100%", y destacó que mantiene coordinación permanente con la Dirección del Centro de Distribución provincial para organizar el envío de los guardapolvos “según el pedido del Ministerio de Educación".

Cabe señalar, que además de los guardapolvos el Gobierno provincial entrega útiles, zapatillas y el resto de los elementos que integran los kits escolares para que los alumnos de toda la provincia puedan comenzar sus clases con todo el equipo necesario. Sosa estimó que la entrega podría concretarse "esta semana o la otra".

Un 2026 con todos los chicos en el colegio

Sosa precisó que cuentan con un stock aproximado de 120 mil guardapolvos, pero aún falta "afinar los números". Asimismo, aseguró que se harán “en función de lo que pidan”, por lo que todas las familias deben estar tranquilas que lo recibirán.

Un dato sobresaliente, es que en la confección de las prendas trabajaron más de 350 formoseños que pertenecen a más de 50 cooperativas que están distribuidas en 17 localidades de la provincia. Además, una vez que realicen la entrega para el 2026 los trabajadores comenzaran a fabricar los guardapolvos para el ciclo lectivo 2027, por lo que se mantienen las fuentes de trabajo.

Sobre la producción, Sosa afirmó que "al principio costaba lograr entre todos los grupos asociativos que tenga un estándar de calidad mínima", y subrayó que "hoy por hoy, los cooperativistas ya están entrenados muy bien para realizar, además del guardapolvo, cualquier otra indumentaria que se le entrega para hacerlo".

Finalmente, recordó que se producen otros uniformes, como los de trabajo, ambos para médicos que “tienen un diseño especial”, chaquetas, sábanas, toallas, equipos de fútbol, chombas, y concluyó: “No sé si me estoy olvidando de algo, pero para confeccionar todas esas prendas están capacitadas y muy entrenadas, por eso podemos satisfacer necesidades del Estado y estar siempre, en indumentaria sobre todo, predispuestos para eso”, concluyó.