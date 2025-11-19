Formosa lanzó un innovador sistema integral de monitoreo digital educativo y se consolida como pionera nacional

Con el objetivo de mejorar la calidad educativa y mediante un trabajo interdisciplinario, el gobierno de Formosa implementó el Programa de Evaluación de Aprendizajes de Formosa (PEAF), una plataforma digital de monitoreo de los desempeños educativos destinada al nivel secundario. Esta política se aplica en todo el territorio provincial y, actualmente, se lleva a cabo el segundo operativo muestral.

Esta plataforma fue diseñada por el Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), a través de la Dirección de Planeamiento Educativo, la Dirección de Educación Secundaria y las diferentes modalidades, quienes en forma articulada, trabajaron con el Ministerio Jefatura de Gabinete y docentes investigadores y desarrolladores, egresados del Instituto Politécnico Formosa (I.P.F.) "Dr. Alberto M. Zorrilla".

La iniciativa y el conjunto de acciones consagró a la provincia como pionera en crear e implementar un sistema digital de monitoreo de desempeños educativos en tiempo real.

Trabajar desde la provincia

Al respecto, Julio Aráoz, ministro de Cultura y Educación, comentó que esto es el resultado de un trabajo coordinado, un sistema de evaluación absolutamente formoseño que permitirá la realización de evaluaciones con más frecuencia durante el año y explicó que, con un grupo de especialistas, del Programa Puente, se encuentran observando cuál es la reacción de los estudiantes ante esta herramienta.

Este proyecto permite evaluaciones más rápidas, justas y personalizadas y, con esta información, el sistema brinda a las escuelas recomendaciones metodológicas para mejorar sus prácticas. Por ello, la información relevada será muy valiosa para la elaboración de estrategias de acompañamiento en el cuidado de las trayectorias de estudiantes de Nivel Secundario.

Formosa continúa desarrollando el programa Conociendo Mi Provincia

Con el objetivo de fomentar experiencias y aprendizajes para estudiantes de toda la provincia, el gobierno de Formosa continúa implementando el programa Conociendo mi Provincia, mediante el cual establecimientos educativos de distintos puntos del territorio visitan la ciudad capital y diversos sitios turísticos, así como espacios culturales, deportivos, productivos y educativos.

En esta ocasión, le tocó el turno a los alumnos de nivel secundario del centro oeste provincial, provenientes de las localidades de Pozo de Maza y Posta Cambio Zalazar, quienes participaron a través de dos escuelas que se unieron para disfrutar de intensas jornadas, realizadas los pasados 10 y 11 de noviembre.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), Manuela Valentinuzzi, coordinadora del programa, dijo que se hizo hincapié en brindarles información sobre la oferta académica con la que cuentan: “Las carreras que actualmente se tienen en la provincia”. Además, los estudiantes conocieron la planta de Nutrifor en el Parque Industrial donde les dieron detalles de todo lo que allí se elabora gracias a la materia prima de los productores paipperos.