La gravísima denuncia de Marcela Feudale que preocupa a Milei y todo el Gobierno: "43 millones de dólares".

La periodista y licenciada en historia Marcela Feudale realizó una denuncia contundente en el aire de Radio 10 que salpica directamente a la gestión económica del presidente Javier Milei. La conductora puso el foco en el vaciamiento del sistema científico y expuso un dato alarmante.

Visiblemente indignada por la situación de los investigadores, Feudale detalló la maniobra con los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "Desde el 2023 hay un dinero del BID, que eran 43 millones de dólares que estaban asignados para el Conicet, que nunca fueron entregados", reveló.

La conductora remarcó que, a pesar de los insistentes pedidos del organismo científico, la administración de Javier Milei hace oídos sordos. "Siguen sin ser entregados. Los reclamaron millones de veces y nadie respondió del Gobierno nacional", explicó, para luego lanzar la pregunta que incomoda al oficialismo: "¿Dónde está esa plata? ¿Cómo no responden a esas cosas?".

El "cachetazo" a los científicos

Más allá de lo financiero, Feudale hizo hincapié en el doloroso retroceso simbólico y real que vive la ciencia argentina. Recordó el proceso de repatriación iniciado años atrás y contrastó aquel apoyo estatal con el destrato actual. "La cantidad de científicos que en el 2010 se repatriaron, dejaron el lugar de privilegio que tenían en el mundo para volver a la Argentina, porque les importaba más la Argentina y trabajar para nuestro país", reflexionó con tristeza.

Para cerrar su editorial, definió la política actual como una humillación para quienes apostaron al desarrollo nacional: "En verdad, que hoy les hagan esto, que les den este cachetazo, es inusual". Y concluyó con una autocrítica social: "La verdad, no sé cómo lo permitimos".