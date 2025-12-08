Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la segunda semana de diciembre 2025

Dólar: qué tipo de cambio es el más conveniente

El dólar más barato para comprar este lunes 8 de diciembre es el dólar blue, o "informal" que se ubica a $1.425, mientras que el MEP se ubica a $1.475 y el oficial en $1.462. Sin embargo, debido al feriado por el Día de la Virgen recién se podrá realizar esta operación a partir del martes.

Dólar oficial vs. dólar blue: cuál es la diferencia

El dólar oficial es el tipo de cambio regulado por el Banco Central y se adquiere a través del sistema bancario, con operaciones registradas y límites de compra. En cambio, el dólar blue opera en el mercado informal, fuera de los canales legales, y su valor se determina por la oferta y demanda en operaciones entre particulares o intermediarios no autorizados.

Feriado bancario del lunes 8 de diciembre: cómo operarán los bancos

De acuerdo con lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el lunes 8 de diciembre habrá feriado bancario en todo el país. Las sucursales permanecerán cerradas en conmemoración de la Inmaculada Concepción de María, por lo que no habrá atención presencial durante el fin de semana largo. En la práctica, la última jornada para trámites en ventanilla será el viernes 5, y la actividad habitual se retomará el martes 9.

A pesar del cierre de sucursales, las operaciones no se verán interrumpidas: los usuarios podrán gestionar pagos, transferencias, consultas de saldo y otras transacciones a través de home banking y aplicaciones móviles, que continuarán operativas durante todo el feriado.

Además, las billeteras electrónicas como Mercado Pago, Ualá y otras plataformas fintech seguirán funcionando con normalidad, al igual que los pagos con tarjetas de débito y crédito, por lo que las compras físicas y online no se verán afectadas.

Cómo comprar el dólar más barato

Los cajeros automáticos estarán disponibles las 24 horas, con el compromiso de los bancos de garantizar su abastecimiento. También continuará habilitada la extracción de efectivo en comercios, entre ellos supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales de cobro, una alternativa que brinda disponibilidad de dinero sin depender exclusivamente de los cajeros.

Cómo operan los bancos en el feriado

Cómo comprar dólar oficial el martes

Los dólares pueden comprarse desde el home banking o la app del banco, siempre que el cliente cuente con una cuenta en moneda extranjera.