Dónde queda Dallas, ciudad en la que jugará la Selección Argentina en el Mundial 2026

Dallas, ciudad de Estados Unidos.

El sorteo del Mundial 2026 definió el recorrido inicial de la Selección Argentina, que disputará dos de sus partidos de la fase de grupos en la ciudad de Dallas. La sede adquiere relevancia por su infraestructura, su ubicación estratégica y su papel central dentro del calendario oficial de la Copa del Mundo.

Participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El sorteo confirmó que la Selección Argentina tendrá un debut exigente, con rivales provenientes de distintas confederaciones y estilos de juego. En la primera fecha enfrentará a Argelia, encuentro programado para el martes 16 de junio en el Kansas City Stadium. En la segunda presentación se medirá con Austria el lunes 22 de junio en el Estadio Dallas, mientras que el cierre del grupo será ante Jordania el sábado 27 de junio, también en territorio texano.

La elección de Kansas City y Dallas como sedes representa un desafío logístico por las distancias y las diferencias climáticas entre ambas ciudades. Sin embargo, también ofrece estadios de gran nivel y capacidad, preparados para recibir a miles de espectadores durante la fase de grupos.

Dallas será escenario de dos partidos de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026

Dónde queda Dallas y por qué será sede clave del Mundial 2026

Recién a partir de la confirmación del calendario se volvió a poner en foco la pregunta central: dónde queda Dallas. Se trata de una ciudad ubicada en el estado de Texas, al sur de los Estados Unidos. Forma parte del condado de Dallas y se extiende parcialmente por los condados de Collin, Denton, Kaufman y Rockwall. Su localización estratégica la convierte en uno de los núcleos urbanos más importantes del país.

Aunque se encuentra tierra adentro, es considerada la ciudad más grande de Estados Unidos sin conexión al mar. Su crecimiento está vinculado al desarrollo tecnológico, las telecomunicaciones y el comercio. Además, es un destino destacado dentro del turismo estadounidense, ubicándose entre las ciudades más visitadas por viajeros en estudios recientes.

Otro punto que refuerza su importancia es el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth (DFW), uno de los más grandes del mundo y epicentro de conexiones aéreas internacionales. La infraestructura aeroportuaria garantiza un flujo constante de visitantes, algo fundamental para un evento de la magnitud del Mundial 2026.

El Estadio Dallas y su papel en la Copa del Mundo

El Estadio Dallas, ubicado en Arlington, será una de las sedes más relevantes del torneo. Inaugurado en 2009 y con una capacidad de 94.000 espectadores, albergará múltiples instancias decisivas del certamen. En total, recibirá cinco partidos de la fase de grupos, encuentros de dieciseisavos, octavos de final y una de las semifinales, programada para el martes 14 de julio de 2026.

Dentro de este escenario se desarrollarán también los dos compromisos de la Selección Argentina en esta sede: el duelo frente a Austria por la fecha 2 del grupo J y el cierre ante Jordania. Se trata de un estadio moderno, con tecnología de punta y reconocido por su versatilidad para eventos deportivos de gran escala.

El Estadio Dallas, con capacidad para 94.000 espectadores, se posiciona como una de las sedes más importantes del torneo

El calendario del estadio incluye partidos destacados, como Países Bajos vs. Japón, Inglaterra vs. Croacia y otros cruces internacionales que darán vida a una de las sedes más concurridas del torneo. La amplitud del recinto y su ubicación en el corazón del área metropolitana lo convierten en un punto estratégico dentro del mapa del campeonato.

Dallas y su relevancia para el turismo y el deporte

La ciudad no solo será protagonista del Mundial 2026, sino que también posee un peso cultural e histórico considerable. Es conocida internacionalmente por haber sido el lugar del asesinato del presidente John F. Kennedy, un hecho que marcó la historia política estadounidense. Además, su oferta turística combina museos, centros comerciales, arquitectura moderna y una vida urbana en constante expansión.

La fusión de deporte, turismo e infraestructura posiciona a Dallas como una de las ciudades más influyentes del sur estadounidense. Su participación en la Copa del Mundo refuerza ese protagonismo y la convierte en un punto clave del recorrido de la Selección Argentina durante la fase de grupos.