La estrategia de seguridad de Trump no menciona la desnuclearización de Corea del Norte

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el líder norcoreano Kim Jong-un en la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas, en Panmunjom, Corea del Sur

La nueva hoja de ruta de seguridad global del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha eliminado cualquier referencia a la desnuclearización de Corea del Norte como objetivo, alimentando las especulaciones de que Washington podría estar tratando de aumentar las posibilidades de un avance diplomático con Pionyang en 2026.

El objetivo de acabar con la amenaza nuclear de Corea del Norte había sido una constante en la Estrategia de Seguridad Nacional de todos los presidentes estadounidenses desde la aparición del programa de Pionyang en 2003, pero no aparecía en ninguna parte del documento del viernes.

La omisión de cualquier mención a Corea del Norte y a su acelerado programa para fabricar armas nucleares que puedan ser lanzadas por misiles balísticos capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos está avivando las expectativas de una posible reactivación de las conversaciones entre Trump y Kim Jong-un, que tuvieron lugar por última vez en 2019.

Trump ha hablado de su voluntad de sentarse con el líder norcoreano de una manera "proactiva", indicando que "quiere conseguir algo tomando medidas", dijo Hong Min, del Instituto Coreano para la Unificación Nacional.

"Entonces creo que hay un cierto grado de intención consciente allí, que la idea de la desnuclearización (...) realmente no necesita plantearse", dijo Hong, un experto en el pensamiento estratégico de Pionyang.

En el anterior plan de seguridad de Trump emitido durante su primer mandato en 2017, se mencionó a Corea del Norte 16 veces como una amenaza para "nuestra patria" y un Estado solitario que podría "usar un arma nuclear contra Estados Unidos".

El documento de este año expone la visión de Trump del "realismo flexible", que se centra en contener el conflicto con China por Taiwán potenciando el poder militar de sus aliados en Asia, principalmente Corea del Sur y Japón.

LA OPINIÓN DE KIM JONG-UN

Tanto Corea del Sur como Estados Unidos negaron el lunes cualquier cambio de política respecto a Corea del Norte, insistiendo en que la desnuclearización sigue siendo el objetivo.

Aun así, Kim ha dejado claro que la cuestión de si podría volver a las negociaciones depende de la naturaleza de estas, y que él y Trump tendrían que reunirse como líderes iguales de potencias nucleares.

"El concepto de 'desnuclearización' ya ha perdido su significado. Nos hemos convertido en un Estado nuclear", dijo Kim al Parlamento en septiembre. "Digo que la 'desnuclearización' es lo último, lo último que se puede esperar de nosotros".

"Si Estados Unidos, liberándose de su absurda persecución de la desnuclearización de los demás y reconociendo la realidad, quiere una genuina coexistencia pacífica con nosotros, no hay razón para que no nos reunamos cara a cara", dijo Kim.

Según los analistas, las conversaciones de paz con Trump consolidarían la posición de Kim en su país como líder mundial y demostrarían a su empobrecido pueblo que ha cumplido una promesa que su padre y su abuelo no pudieron mantener.

Ambos líderes se reunieron en 2018 y 2019 antes de que las negociaciones colapsaran por el arsenal de armas nucleares de Pionyang. Corea del Norte está sometida a fuertes sanciones internacionales por esas armas y su programa de misiles balísticos.

Con información de Reuters