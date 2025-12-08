A qué hora llueve en Santa Fe y Rosario: el pronóstico de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025

Santa Fe y Rosario arrancan la semana con un marcado descenso de temperatura respecto del fin de semana, pero con la incertidumbre típica de los cambios estacionales: la masa de aire que traía calor da paso a un frente que eleva la probabilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche del lunes 8. De acuerdo al pronóstico del tiempo difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológica Nacional (SMN), las lluvias no están previstas durante la mañana: el riesgo aparece concentrado en las horas vespertinas y nocturnas.

No es un frente que prometa lluvias continuas durante todo el día, sino de chaparrones aislados y tormentas de variada intensidad a partir de la tarde. Eso implica que la llegada del agua puede ser puntual —cortas pero fuertes— y acompañada de ráfagas y algunos descensos térmicos, un patrón repetido en la región chaqueña y del litoral en las últimas temporadas.

¿Cuándo exactamente lloverá hoy en Santa Fe y Rosario? Tarde y noche, ojo con las ventanas

El pronóstico del SMN para lunes 8 anticipa lluvia marcada en la franja tarde-noche tanto para Rosario como Santa Fe capital. Eso significa que, a grandes rasgos, las lluvias más probables llegarían desde la tarde —aproximadamente a partir de las 18— y se extenderían en forma intermitente hacia la noche. No está planificada precipitación para la mañana; por eso la mañana será, muy probablemente, más estable y con cielo variable.

Pronóstico de Santa Fe.

¿Será poca lluvia o pueden venir tormentas fuertes?

De acuerdo al SMN, hay una franja de 10–40% de precipitaciones, lo que se traduce en una probabilidad moderada: no es lluvia garantizada en toda la ciudad, pero sí un riesgo no despreciable de chaparrones aislados. Cuando estos sistemas se forman en la región, suelen darse en forma de células convectivas —nubes que descargan con intensidad localizada—, por lo que algunas zonas urbanas podrían recibir fuertes lluvias en corto tiempo.

Pronóstico de Rosario.

Además, las tormentas de tarde-noche suelen venir con ráfagas de viento y variaciones de temperatura bruscas. Si bien el pronóstico no indica un alerta rojo, la recomendación para la población es seguir la evolución del informe meteorológico y cuidar elementos sueltos en balcones y patios.

Las recomendaciones del SMN para las lluvias del lunes