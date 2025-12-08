Gimnasia vs Estudiantes por el Tornel Clausura: en vivo, como ver y horario

Gimnasia y Esgrima y Estudiantes se enfrentan este lunes en una nueva edición del clásico platense por la semifinal del Torneo Clausura 2025 que determinará cuál de los dos se enfrentará a Racing que viene de vencer a Boca por 1 a 0.

El encuentro será desde las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, contará con el arbitraje de Facundo Tello y Lucas Novelli en el VAR y el mismo iba a ser durante en el fin de semana, pero una serie de recitales impidieron su realización por la falta de seguridad en la ciudad de La Plata. El partido tendrá la televisación de ESPN Premium y TNT Sports.

Gimnasia La Plata llega en su mejor momento del torneo tras dejar en el camino a Barracas Central con un triunfo por 2 a 0 como visitante, con goles de Manuel Panaro y Franco Torres y acumula cinco victorias consecutivas que le permitieron soñar con volver a dar una vuelta olímpica luego de más de tres décadas, tras su última consagración en la Copa Centenario 1993.

En tanto, Estudiantes accedió a esta instancia luego de eliminar a Central Córdoba de Santiago del Estero por 1 a 0 como visitante, con gol de Tiago Palacios. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez jugó toda la fase eliminatoria fuera de casa por haber terminado octavo en el Grupo A, con 21 puntos, la misma cantidad que Banfield pero con peor diferencia de gol.

El técnico de Gimnasia La Plata, Fernando Zaniratto, aún no dio a conocer si en el equipo titular estará Alejandro Piedrahíta o si jugará Jeremías Merlo, aunque el futbolista colombiano correría con ventaja.

En Estudiantes, Domínguez seguirá sin contar con Guido Carrillo por no aceptar la reducción de su suspensión y en la semana probó variantes en ataque, aunque la idea es sostener a Facundo Farías como titular y repetir la base que eliminó a Central Córdoba, con Santiago Ascacibar y Ezequiel Piovi como eje en la mitad de la cancha.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de APreViDe, dispuso un mega operativo para el encuentro en donde habrá cerca de 650 efectivos policiales, 65 agentes de seguridad privada, 135 trabajadores de Utedyc, bomberos y cuatro ambulancias de alta complejidad. Las puertas del estadio abrirán a las 13.00 y no habrá venta de entradas generales.

Los cortes de tránsito y los operativos preventivos comenzarán desde la noche anterior, con refuerzos en avenidas clave, centro platense, sedes sociales de ambos clubes y zonas de concentración de hinchas. El objetivo es garantizar que el clásico se desarrolle bajo un estricto marco de seguridad y organización.

Posibles formaciones:

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

FICHA TECNICA