Fórmula 1: cuándo comienza la próxima temporada y las fechas de los tests rumbo al 2026

La F1 2026 comenzará a inicios de marzo.

La temporada de la Fórmula 1 ha llegado a su fin este domingo con la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dhabi y la consagración de Lando Norris, que terminó tercero detrás de Oscar Piastri. Pero la definición del campeonato no fue lo único interesante de la fecha, ya que la cita en el Circuito de Yas Marina fue el escenario de varias despedidas, como las salidas de Renault y Sauber y el adiós al sistema DRS.

Y es que la máxima categoría ingresará en una nueva era en 2026 con la actualización del reglamento técnico que exigirá tanto nuevos motores, sin el compuesto MGU-H, como nuevos monoplazas con el Modo Override y el sistema de aerodinámica activa. Ante semejantes cambios, la F1 tendrá tres fechas para las prácticas de cara a la siguiente edición del campeonato del mundo, sin contar los tests de postemporada que se harán en Abu Dhabi la próxima semana.

La F1 2026 está programada para comenzar el 6 de marzo con los primeros entrenamientos del GP de Australia en el Circuito de Albert Park de Melbourne, pero la acción se retomará mucho antes. De hecho, las primeras presentaciones de los nuevos monoplazas están programadas para la segunda mitad de enero, puesto que algunas escuderías confirmaron sus fechas de lanzamiento para comenzar a generar expectativa antes de la visita al Circuito de Barcelona-Cataluña.

Esto se debe a que el trazado catalán será la sede del inicio de la pretemporada del 26 al 30 de enero. Se tratará de un “shakedown” extendido de cinco días, en el que no habrá lugar a la prensa ni al público, con sesiones a puerta cerrada. No obstante, las sesiones posteriores, que se realizarán en el Circuito Internacional de Bahréin sí serán transmitidas por F1TV, las cuales se llevarán a cabo del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.

Cabe mencionar que la Fórmula 1 2026 mantendrá las 24 fechas de su último calendario con un total de seis carreras sprints. La novedad del año estará dada por el arribo de Cadillac como el decimoprimer equipo con Checo Pérez y Valtteri Bottas como dupla, además de que Red Bull será motorizado por Ford, Aston Martin por Honda, Alpine por Mercedes y Audi ocupará el lugar de Sauber, que se despidió este domingo de la máxima categoría.

Verstappen se quedó con la última carrera del año.

El calendario de la Fórmula 1 en 2026