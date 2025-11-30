La crítica de Oscar Piastri a McLaren por la fallida estrategia en el GP de Qatar: “Sin palabras”

Piastri quedó a 16 puntos de Norris en el campeonato.

La victoria en la sprint este sábado parecía un renacer para Oscar Piastri, que mantenía vivas sus chances de ganar el campeonato de la Fórmula 1 en la última fecha de la temporada. De hecho, la pole en la clasificación le aseguró salir del primer lugar en el Gran Premio de Qatar, aunque debía defender el liderato ante Lando Norris, que salía segundo delante de Max Verstappen, quien fue el verdadero protagonista este domingo.

Y es que el piloto neerlandés superó al británico en la largada para ponerse segundo detrás del australiano, que parecía encaminarse a una victoria hasta que se dio el accidente entre Nico Hülkenberg y Pierre Gasly en la séptima vuelta. Con el Safety Car en pista, todos los equipos aprovecharon para liquidar uno de los dos cambios de neumáticos obligatorios en el octavo giro, todo menos McLaren, que mantuvo a su dupla en la pista.

Desde el equipo inglés, justificaron que eso les daría cierta flexibilidad hacia la segunda mitad de la carrera, puesto que los demás debían parar obligatoriamente en la vuelta 32 debido a que los neumáticos tenían un uso máximo de 25 vueltas para esta carrera. Sin embargo, esa decisión perjudicó tanto a Piastri como a Norris, que terminaron detrás de Verstappen, que se hizo con la victoria gracias a la imprudencia de McLaren.

De hecho, el oceánico se quejó de la decisión tomada desde el equipo de Woking una vez finalizada la carrera. “Sin palabras. No tengo palabras”, había dicho Piastri por radio tras terminar en el segundo lugar, pero su descargo continuó fuera del MCL39 en la zona mixta: “Claramente, hoy no hemos acertado. He pilotado tan rápido como he podido, lo mejor que he podido y no me he dejado nada sobre la pista. Lo he intentado, pero no ha sido suficiente”.

El problema es que con este resultado, el piloto australiano perdió el segundo lugar de la tabla con el tetracampeón del mundo, que, para colmo, se puso a 12 puntos de Norris, que terminó en el cuarto lugar. A pesar de esto, Piastri trató de rescatar lo positivo de la cita en el Circuito Internacional de Lusail: “Obviamente, no es todo negativo. Ha sido un gran fin de semana, con un ritmo muy fuerte, pero ahora mismo es difícil de digerir”.

Así quedó la lucha por el campeonato de la F1.

El milagro que necesita Piastri para ser campeón

Luego de haber liderado gran parte del campeonato, Oscar Piastri llega a la última fecha ubicado en el tercer lugar de la tabla con 392 puntos, aunque todavía con chances matemáticas de dar el batacazo. Con una hipotética victoria en el GP de Abu Dhabi, el australiano llegaría a los 417 puntos, por lo que necesitaría que Norris no pase del sexto lugar, mientras que si queda segundo en la carrera del domingo, el requisito para ser campeón será que su compañero quede décimo o fuera de los puntos y que Verstappen no llegue al podio.