La burla de Red Bull a Norris y McLaren por lo que pasó en Las Vegas: "Divertido"

Norris fue descalificado en Las Vegas y peligra su campeonato.

Luego de dos fechas con victorias de Lando Norris, Max Verstappen volvió a ganar este fin de semana en el GP de Las Vegas, resultado que le permitía mantener vivas sus esperanzas de retener el título de la Fórmula 1. Ahora bien, el segundo lugar era suficiente para que el piloto de McLaren comience a acariciar el campeonato en Qatar, en especial porque Oscar Piastri no tenía ritmo suficiente como para llegar al podio.

Sin embargo, el piloto británico, que había perdido el liderato en la largada al despistarse en la primera curva, prefirió arriesgar y lanzarse en la búsqueda de la victoria en el segundo stint. Cuando quedaban 16 vueltas para cruzar la línea de meta, desde McLaren impulsaron a Norris con un mensaje para que vaya por Verstappen después de haber pasado a George Russell, que prácticamente no opuso resistencia al rebase.

No obstante, el tetracampeón del mundo, cuando recibió la advertencia de Red Bull sobre los planes del inglés, se dispuso a acelerar y anotar constantemente récords de vuelta como respuesta. Justamente sobre ese episodio se pronunció Helmut Marko, que no dudó en reírse de Norris tras la carrera. “Lo más divertido fue el mensaje que llegó desde McLaren: ‘Ataca a Max, adelántalo’. Y entonces él encadenó una vuelta rápida tras otra, solo para dejar las cosas claras”, afirmó en diálogo con Sky Sports.

Además, el asesor de la escudería austriaca también resaltó que la clave de la victoria de Verstappen estuvo en la largada, puesto que durante la carrera no tuvo inconvenientes. “Lando tuvo algunos problemas al final, porque era dos o tres segundos más lento. Por desgracia, no había nadie ahí para capitalizarlo. Pero desde la primera vuelta, no diría que Max ganó la salida, ganó la primera curva y prácticamente forzó a Norris al error”, agregó Marko.

¿Qué necesita Verstappen para ser campeón de la F1 2025?

La noticia de la doble descalificación de McLaren horas después del GP de Las Vegas fue el milagro que Max Verstappen necesitaba para mantener vivas las esperanzas de hacerse con el campeonato. Y es que con la actualización de la FIA, el neerlandés quedó igualado en puntos con Oscar Piastri y a 24 unidades de Lando Norris, cuando todavía quedan 58 puntos en juego en las dos fechas restantes.

Verstappen suma seis victorias en la temporada.

De esta manera, el tetracampeón del mundo ahora necesita ganar absolutamente todo para consagrarse en la última fecha, aunque depende de los resultados de Norris. Para comenzar, el escenario mínimo que necesitará es que el británico quede segundo en la sprint y tercero en el GP de Qatar, mientras que en Abu Dhabi debería quedar cuarto. Con tales resultados, ambos quedarían igualados con 424 puntos, pero Verstappen sería campeón por tener mayor cantidad de victorias.