Explosión queer en Buenos Aires: llega la 8ª edición del FAQ Festival con invitados internacionales

Buenos Aires será sede del festival queer más influyente de Latinoamérica.

El Festival Internacional de Arte Queer (FAQ) vuelve a copar Buenos Aires con su octava edición, que se desarrollará del 6 al 13 de diciembre de 2025 y promete ser la más ambiciosa hasta el momento. Con una fuerte presencia de invitadxs internacionales, una programación multidisciplinaria y sedes distribuidas por toda la ciudad, el festival reafirma su lugar como uno de los eventos culturales queer más potentes e influyentes de Latinoamérica.

Durante ocho días, en espacios como Casa Brandon, Proa21, CETC del Teatro Colón, Cacodelphia y Nos en Vera, el FAQ desplegará música, cine, performances, literatura y artes visuales en propuestas creadas especialmente para cada sede. Este año, el festival celebra el cruce entre experimentación, memoria, identidad y afectos con la consigna de que el arte incomoda, transforma, resiste y goza.

Artistas internacionales y apertura en el Teatro Colón

La edición 2025 llega con un aluvión de figuras destacadas del circuito global como Samantha Hudson (España), Angelo Madsen (EE.UU.), Andrea Paz (Chile), Yeşim Duman (Alemania) y la DJ FRZNTE (Alemania), entre otros.

La apertura será el sábado 6 en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, con una edición especial de Queer Ping Pong, la fiesta creada por Yeşim Duman que mezcla ping-pong, música electrónica y pista de baile. Participarán las DJs alemanas Yeşim Duman y FRZNTE, y los referentes locales Gogó Dansey y DJ Squirt.

Performance, navegaciones y cine queer

El domingo 7 en Proa21 se presentará Contracorriente, una experiencia performática entre el jardín del centro cultural y las aguas del Riachuelo, seguida por Río Revuelta, una travesía poética en lancha con cupos limitados.

El lunes 8 y miércoles 10, el cineasta estadounidense Angelo Madsen estrenará en Buenos Aires sus aclamados films “North by Current” y “A Body to Live In”, con proyecciones y conversatorios incluidos.

El martes 9, Casa Brandon será la sede de FAQ contra el genocidio en Palestina, una jornada con muestra colectiva, lecturas, cortometrajes y música, realizada en colaboración con la Embajada de Palestina en Argentina.

Homenajes, visitas históricas y la llegada de Samantha Hudson

El jueves 11, el festival celebrará los 50 años de La Raulito con la proyección del clásico dirigido por Lautaro Murúa y la presencia de su protagonista, Marilina Ross, seguida de un homenaje musical en vivo.

El viernes 12 llegará una de las visitas más esperadas: Samantha Hudson, artista y activista española, dará una entrevista exclusiva en Casa Brandon acompañada por DJ sets locales. Será su primera participación en Argentina.

Fiesta de cierre: VINILX + Demi-Monde

El sábado 13, el festival despedirá su 8ª edición con VINILX, una fiesta a cargo de la mítica comunidad Demi-Monde, con DJs internacionales y locales, performers y una consigna irresistible: llevar tu vinilo más queer para hacerlo sonar en la pista de Nos en Vera.

Creado por Lisa Kerner y Violeta Uman, y producido por Brandon Asociación Civil y Cultural junto al Frente de Acciones Culturales, el FAQ toma al arte como forma de activismo. En plena semana de los Derechos Humanos, el festival se propone expandir narrativas, construir afectos, dar espacio a nuevas voces y fortalecer una comunidad que entiende el arte queer como territorio de resistencia, imaginación y libertad..