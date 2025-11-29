Tras días de un intenso operativo en Chile, se confirmó que el cuerpo encontrado en la costa de La Serena es de Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente de 17 años que era buscado desde mediados de noviembre. El joven había ingresado al mar junto a sus hermanos y primos para nadar en una zona no apta y al cabo de unos minutos, fue arrastrado por la corriente.

La Armada encontró su cuerpo a 650 metros de las Cuatro Esquinas. En tanto, la Brigada de Homicidios de La Serena fue la encargada -junto a especialistas del Laboratorio Regional de Criminalística- de determinar la identidad del chico oriundo de la provincia de San Juan.

El jefe de la prefectura Elqui, Jaime Lazo, fue quien dio la noticia del hallazgo y sostuvo que los equipos mencionados lograron saber que se trataba de Alejandro a partir de "peritajes dactiloscópicos".

"Con trabajo colaborativo, junto con la Armada y otros servicios de seguridad de la comuna y de la región, logramos también, aparte del rescate del cuerpo de este adolescente, efectuar un trabajo científico y técnico con los estamentos institucionales, lo cual dio certeza respecto a su identidad", aseguró.

Cómo fue el hecho y el dolor de la familia

Alejandro junto a sus hermanos y primos ingresaron al mar el 17 de noviembre, pero el agua los arrastró hacia adentro. Un vecino logró rescatar a todos los jóvenes, excepto a Alejandro quien se perdió por la fuerza de la corriente.

Durante este tiempo, la familia mantuvo la esperanza de encontrarlo con vida, sin embargo, Daniel Sforza, capitán de Puerto de Coquimbo, les dijo que la posibilidad de encontrarlo sano y salvo "no era posible".

"Solo podremos esperar que, en alguno de nuestros patrullajes aleatorios, tengamos algún resultado positivo”, expresó. Finalmente, este viernes las fuerzas que ubicaron el cuerpo les comunicaron la triste noticia.

La familia agradeció a todos los involucrados en el operativo de búsqueda y, más tarde, realizaron una ceremonia para despedirse de Alejandro. Estuvieron presentes amigos, vecinos y allegados que compartieron imágenes del joven, lanzaron flores al mar, encendieron velas y le dedicaron algunas palabras en su homenaje.