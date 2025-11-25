El joven era intensamente buscado desde hace una semana.

Alejandro Cabrera Iturriaga (17) estaba desaparecido en Chile desde hace una semana. Había sido visto por última vez el lunes 17 de noviembre, cuando ingresó al mar con sus hermanos y primos, en el sector de Cuatro Esquinas, de la playa de La Serena, el principal balneario de la cuarta región trasandina. El fin de semana, las autoridades dieron por terminada la búsqueda y la familia lo despidió en una emotiva ceremonia en la playa.

Habían ingresado a un lugar que no estaba habilitado para el baño, lo que derivo en que fueran sorprendidos por la fuerza de las olas. Las tareas de búsqueda fueron realizadas por personal de la Marina chilena con la asistencia de drones, más el apoyo de los pescadores del puerto de Coquimbo y voluntarios expertos en buceo.

"Hay muchas marejadas, lo que nos ha hecho difícil encontrar el cuerpo", lamentó Francisco Boldo, uno de los rescatistas que logró salvar a tres de los integrantes de la familia que se encontraba en peligro tras ingresar a una zona no habilitada.

Qué pasó con la búsqueda de Alejandro Cabrera Iturriaga

En la reconstrucción que Boldo hace de los hechos, explicó que -en primer lugar- consiguió orientar hacia la orilla a uno de los jóvenes que estaba por hundirse y posteriormente se dirigió hasta otro pequeño de 12 años, el cual flotaba ya inconsciente en el agua. "Tuve que darle respiración ahí mismo, apretarle el pecho para que botara agua. Volvió en sí y lo tomé del brazo para ir por su hermana", recordó. "Rescaté a cuatro. Me faltó uno, se me fue de las manos. Estaba solo y no pude hacer más", se lamentó.

Para cuando la asistencia marítima llegó, resultó sumamente dificultoso el operativo de salvamento para rescatar al adolescente faltante. Esto se debe a que la lancha de la marina que compareció en el lugar, utilizó una cuerda por no poseer otros elementos. "Los niños empezaron a tragar agua. No tenían los recursos adecuados y los subieron como podían, todos raspados", destacó Boldo.

Alejandro es sanjuanino, pero desde hace un año está radicado en La Serena. Su familia, vecinos y amigos del colegio hicieron una vigilia en la playa toda la semana. Este domingo por la tarde, realizaron una oración en conjunta, a modo de despedida. El homenaje incluyó rezos, velas, flores y un memorial con la foto del joven.

La madre y los hermanos de Alejandro arrojaron flores al mar. “La esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida, ya, digamos, no es posible. Solo podemos esperar que, en alguno de nuestros patrullajes aleatorios, podamos tener algún resultado positivo. La familia entendió la situación y agradecen enormemente todo lo que se ha realizado", contó Daniel Sarzosa, capitán de Puerto de Coquimbo, según medios trasandinos.

Oficialmente, búsqueda concluyó este lunes. Durante siete días, la Armada lo buscó en zonas socavones, rocas, y bajo del agua con lanchas y equipos de buceo, con apoyo del grupo GERSA de Bomberos de Antofagasta.