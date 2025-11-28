Hasta cuándo llueve en Santa Fe y Rosario: el pronóstico del tiempo hoy, viernes 28 de noviembre de 2025

Durante este viernes 28 de noviembre de 2025, el clima en el Litoral vuelve a ser protagonista: nubes bajas, humedad extrema y tormentas que avanzan sobre la región con fuerza desigual. Rosario y la ciudad de Santa Fe enfrentan un combo de chaparrones intermitentes, descargas eléctricas y un fin de semana que promete mantenerse complicado.

De acuerdo el pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad crecerá desde la tarde del viernes y se consolidará entre el sábado y el domingo. Los niveles de probabilidad de lluvia —que en algunos tramos llegan al 70%— anticipan un fin de semana pasado por agua.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este viernes

En la ciudad de la bandera, este viernes arranca con baja chance de lluvia (0–10%), pero la situación cambia hacia la noche, cuando la probabilidad sube al 10–40% con posibles tormentas aisladas. La máxima alcanzará los 31°, con una mínima de 22°, bajo un ambiente pesado y húmedo.

El sábado 29 de noviembre será el día más inestable: la chance de tormentas sube al 40–70% durante la tarde y noche, con temperaturas que irán de 17° a 24°. El domingo 30 continúa en la misma línea, con chaparrones y tormentas aisladas de 40–70%, una máxima apenas de 24° y una mínima de 17°. La mejora recién se perfila para el lunes.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este viernes

En la capital provincial, el viernes muestra un escenario similar: baja probabilidad de lluvia por la mañana, pero hasta 40% hacia la noche. La temperatura trepa a 34°, con un ambiente sofocante típico previo a tormentas fuertes.

El sábado mantiene la inestabilidad con chances de precipitación entre 40% y 70%, temperaturas de 20° a 33° y un marcado descenso posterior. El domingo será directamente de tormentas: probabilidad alta (40–70%) y máxima de apenas 25°, con mínima de 18°. La mejora llega recién a inicios de la próxima semana.

Pronóstico de Santa Fe.

¿Hasta cuándo llueve en el Litoral? El pronóstico extendido del SMN para este fin de semana

Tanto en Rosario como en Santa Fe, la inestabilidad se extiende desde la noche del viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre, inclusive. El alivio climático y el cese de lluvias llegarían el lunes, cuando se espera un descenso de la humedad y cielos más estables. En este período de tanta inestabilidad, es recomendable estar atento a las alertas del SMN ante tormentas fuertes.