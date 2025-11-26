El Gobierno reúne al Consejo de Mayo por la reforma laboral

El gobierno de Javier Milei continúa con sus negociaciones para obtener apoyos a las reformas que pretende impulsar a partir del 10 de diciembre y tendrá este mediodía una nueva reunión del Consejo de Mayo en Casa Rosada. Será desde las 11.30 y la primera encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el eje central en el proyecto de cambios en la legislación laboral actual. En paralelo, se reunirá el Consejo del Salario para definir un nuevo aumento del sueldo mínimo, ubicado actualmente en los $322.200 y que hace seis meses no tiene actualizaciones. Habrá una movilización de gremios y organizaciones sociales y políticas a las puertas de la Secretaría de Trabajo en reclamo de su aumento.