El gobierno de Javier Milei continúa con sus negociaciones para obtener apoyos a las reformas que pretende impulsar a partir del 10 de diciembre y tendrá este mediodía una nueva reunión del Consejo de Mayo en Casa Rosada. Será desde las 11.30 y la primera encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el eje central en el proyecto de cambios en la legislación laboral actual. En paralelo, se reunirá el Consejo del Salario para definir un nuevo aumento del sueldo mínimo, ubicado actualmente en los $322.200 y que hace seis meses no tiene actualizaciones. Habrá una movilización de gremios y organizaciones sociales y políticas a las puertas de la Secretaría de Trabajo en reclamo de su aumento.
El Gobierno reúne al Consejo de Mayo por la reforma laboral
Desde el mediodía se reunirán en Casa Rosada representantes del Ejecutivo, de las provincias, de los gremios, de los industriales y del Congreso. A pocas cuadras, se reunirá el Consejo del Salario en la Secretaría de Trabajo, donde habrá marchas en reclamo de una actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil.
La economía zafó de la recesión pero la industria y la construcción siguen hundidos
Dos de los sectores que más generan empleo permanecen hundidos y no aparecen en los planes de la economía de Milei. Ganan cada vez más lugar los sectores primarizados.
La actividad económica creció 5% en septiembre comparado contra el mismo mes del 2024, escaló 0,5% respecto al mes de agosto y despejó los fantasmas de la recesión. Sin embargo, la industria concluyó un trimestre en picada y la construcción no recupera los niveles de actividad de 2023. La primarización de la economía sostuvo el promedio hacia arriba pero deja de lado a dos de los sectores que más empleo generan.
El Gobierno fuerza a los bancos a seguir financiando al Tesoro
El Banco Central armó la estructura legal para que los bancos comerciales vuelvan a comprar bonos del Tesoro cuando este miércoles venzan 14,5 billones de pesos. El Gobierno dice que quiere impulsar el crédito al sector privado, pero durante la gestión de Milei los bancos privados triplicaron la tenencia de títulos públicos.
El Gobierno tiene que renovar este miércoles un vencimiento de deuda por 14,5 billones de pesos y el Banco Central armó la estructura legal para forzar a los bancos comerciales a volver a comprar títulos públicos, aunque se estima que tendrá que emitir por lo menos 2 billones de pesos que espera se utilicen para reactivar la economía aunque corre el riesgo de que presionen de nuevo al dólar.
Con Milei el salario mínimo real llegó a la mitad de su poder de compra del 2015
Desde el inicio del gobierno de Milei, el salario mínimo, vital y móvil acumula una caída del 35,2% en su poder adquisitivo, según el relevamiento de la Cifra-CTA.
La brutal devaluación de diciembre de 2023, que duplicó el precio del dólar en 24 horas y marcó el inicio de este Gobierno, provocó una gran pérdida inicial. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el salario mínimo, vital y móvil acumula una caída del 35,2 por ciento en su poder adquisitivo, según el informe del Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina (Cifra-CTA). Para tener el mismo poder adquisitivo de fines de 2015, el salario mínimo actual debería ser de, al menos, 760.000 pesos. El salario mínimos en octubre se mantuvo en 322.200 pesos para quienes cumplen la jornada completa de 48 horas semanales y en 1.610 pesos la hora para trabajadores jornalizados.
En el Gobierno afirman que no intervendrán la AFA y buscan una foto de Messi
En Casa Rosada afirman que la guerra contra el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino queda en las redes sociales. "La AFA es para nosotros una asociación civil y el Gobierno no se mete", afirmó una de las personas más importantes de Balcarce 50. El 5 de diciembre, el Presidente va a EE.UU. y quiere llevarse su imagen con el astro del fútbol.
El Gobierno usa la agenda anti-Tapia y aprovecha sacarle el jugo al máximo. En redes sociales y mediáticamente. Sin embargo, en Casa Rosada aseguran que quedará solo en ese terreno. No habrá intervención de la AFA, como especulan algunas voces. "La AFA es para nosotros una asociación civil y el Gobierno no se mete", afirmó una de las personas más importantes de la administración libertaria. "No vamos a intervenir en el conflicto ni tampoco a la AFA, más allá del posteo de Milei. El Gobierno solo apuesta al modelo de las SAD (Sociedad Anónimas Deportivas) en el fútbol", sumó.
En la víspera de diciembre, la calle se recalienta contra Milei y el ajuste
A la espera de que comience el último mes del año, distintos sectores protestarán de forma escalonada esta semana. En diciembre, como es habitual, la agenda de protestas, medidas de fuerza y reclamos sociales se profundizará.
Diciembre siempre es un mes caliente en la Argentina, pero este año el movimiento en la calle será especial: además de la clásica protesta para recordar el "Argentinazo", las protestas que terminaron con una masacre de las fuerzas de seguridad en diciembre de 2001 y la renuncia de Fernando de la Rúa, habrá movilizaciones contra el ajuste del gobierno de Javier Milei, justamente cuando el mandatario buscará aprobar sus reformas laboral, impositiva y penal.