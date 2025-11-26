Mientras continúan las negociaciones para sumar apoyos al Presupuesto 2026 y las reformas tributaria y laboral, el presidente Javier Milei juntó por primera vez a todos los funcionarios del Gabinete con el que comenzará la segunda etapa de su gestión. A pocas cuadras, una nueva manifestación de organizaciones gremiales, políticas y sociales se congregaban para reclamar por un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, congelado hace seis meses.

Minutos antes de las 12, desde Presidencia difundieron una foto y un video del encuentro, en el que se ve el ingreso de Milei al Salón Eva Perón, donde se realizó la reunión durante la mañana. En las imágenes se ve como el Presidente saluda con un abrazo a cada uno de los funcionarios presentes, una escena comunicacional que ya se había repetido recientemente.

Al Presidente se lo ve saludando a sus ministros mientras de fondo suena una canción de la banda de rock La Berisso. "Madrugadas fisuradas, las mañanas con resaca ¿Cómo olvidarlas?", dice la letra del tema elegido por Presidencia.

Fue la primera reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y también la primera a la que asistieron los futuros nuevos ministros Carlos Alberto Presti (Defensa) y Alejandra Monteoliva (Seguridad). Presti se presentó vestido con su uniforme militar, siendo la primera vez en democracia que un uniformado forma parte de una reunión de Gabinete

Estuvieron presentes los ministros Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano). Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).

También estuvieron el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el jefe de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; la Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy y la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei.

El encuentro del Consejo de Mayo

Tras la reunión de Gabinete, Adorni y Sturzenegger tenían previsto recibir al los miembros del Consejo de Mayo para continuar las negociaciones por el Presupuesto 2026 y la reforma laboral y tributaria que el oficialismo pretende llevar al Congreso a partir del 10 de diciembre.

Además de estos dos funcionarios nacionales, el encuentro contará con la participación del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, como representante por las provincias; la senadora nacional Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; el diputado nacional Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; Gerardo Martínez la CGT, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.