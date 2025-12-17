El polémico comentario de Luis Majul sobre el atentado en Sídney: "Fíjense..."

El polémico comentario de Luis Majul respecto al atentado en Sidney.

El atentado perpetrado por dos terroristas en Sidney consternó a todo el mundo. Mientras en Bondi Beach la comunidad judía festejaba Janucá, Sajid Akram y Naveed Akram (padre e hijo) abrieron fuego contra los presentes y causaron la muerte de 15 de ellos, así como alrededor de 40 heridos. El mayor de los dos fue abatido, mientras el otro está internado y en una situación muy delicada, aunque el planeta se concentra en las víctimas y llora las pérdidas humanas.

Lo ocurrido tomó gran relevancia en los medios de comunicación, incluyendo los de Argentina. Luis Majul, por caso, tocó el tema en el programa que conduce en El Observador. Sin embargo, lo que manifestó causó cierta polémica en redes sociales, ya que usó de ejemplo el luctuoso acontecimiento para criticar a quienes bregan por una Palestina libre.

Australia rindió homenaje a las víctimas del atentado antisemita en Bondi.

El comentario de Luis Majul sobre el atentado en Sidney

El reconocido periodista hizo alusión a lo que tuvo lugar en Australia en el marco de un editorial sobre el "progresismo", donde señaló "el autoritarismo y el cuasi-fascismo de la izquierda". "'¿Vos tenés una imagen del Che? Bien papá'; '¿Somos de Boca, Nacional y Popular, y peronistas? Bien papá'. ¿Y los demás? 'Ah no, son todos de derecha, antidemocráticos, fascistas'", mencionó parafraseando a los que piensan diferente a él.

Tras ello, mencionó que también suelen hablar de "Palestina Libre", algo que calificó de "desastre". "Fíjense lo que pasó en Australia con Palestina Libre. Vos decís 'son asesinos, terroristas'. 'Callate, vos sos de derecha, vos apoyás a Netanyahu'. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Qué mal le está haciendo al mundo, y le hizo al mundo durante años, el falso progresismo. La falsa izquierda. El falso socialismo. La falsedad de lo nacional y popular. Y sus franquicias. Y los que aplauden alrededor, los ignorantes que aplauden alrededor".

Finalmente, cuestionó: "Tenés otras ideas, querés equilibrio fiscal y te dicen 'callate, querés que la gente se cague de hambre'. No, al contrario, quiero equilibrio fiscal. Quiero que un estado ultradimensionado no me genere inflación y no me amargue la vida todos los días. 'Ah, entonces estás estás con Milei'. No, ¿que tiene que ver? Si vos no pensás como ellos, sos de derecha; nazi; hitleriano. Y ellos son fantásticos, se toman un café con medialunas y empiezan con 'yo quiero a los pobres, nadie se salva solo'. Les llegás a tocar un sope y te cortan la mano".