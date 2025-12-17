Desesperado pedido de los padres de Lian a 10 meses de su desaparición

Lian Gael Flores Soraide desapareció en la localidad de Ballesteros Sub, Córdoba, el sábado 22 de febrero de este año. El pequeño tiene tan solo tres años de edad y, si bien, se ha montado un gran operativo de búsqueda en la provincia, nada se ha sabido de él desde entonces. A pocos meses de cumplirse un año de su desaparición, tanto su padre como su madre han hecho un desesperado pedido para que continúen buscando al nene.

Plácida Soraide dijo, en diálogo con El Doce TV, que "hasta ahora no se sabe nada de su hijo", más allá de los rastrillajes en zonas aledañas al lugar en el que desapareció. En este sentido, apuntó contra los vecinos de Ballesteros Sub y aseguró que "ellos saben lo que pasó".

Luego se cayó al piso y, de rodillas, solicitó a la sociedad colaboración para encontrar a Lian: "Estoy muy triste, preocupada, ya me enfermé muchas veces. Suplico que me vuelva mi hijito. Quiero que toda la gente me ayude. No se puede aguantar. Como madre, algunas sabrán cómo duele esto". Además, sostuvo que cree que Lian "no está lejos" y que es muy probable que "alguien lo tenga".

En tanto, el padre de Lian, Elías Flores, suplicó ante las cámaras que "si alguien tiene noticias o sabe dónde podría estar su hijo" se acerque a las autoridades.

Asimismo, le exigió a la Justicia subir la recompensa (hoy de 20 millones de pesos) para aquellas personas que puedan aportar datos útiles sobre el paradero del nene de tres años.

"Es muy doloroso. Queremos que vuelva Lian con nosotros. Queremos que estas fiestas esté junto a su mamá y su papá", manifestó el hombre.

Elías también afirmó que toda la familia tiene "sospechas" sobre quién podría haberse llevado a Lian, pero "al no tener pruebas", no pueden decir absolutamente nada.

Las hipótesis de la desaparición de Lian

La desaparición de Lian está siendo investigada por los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) en conjunto con la fiscal de Bell Ville, María Virginia Miguel Carmona. El caso maneja tres hipótesis: un accidente, un secuestro extorsivo o un secuestro bajo una red de trata de personas. Hasta el momento, no se ha podido descartar ninguna.