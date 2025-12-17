Bullrich quiso defender la reforma laboral y Feinmann la cruzó: "Descalabro"

Feinmann la frenó a Bullrich en su explicación.

Patricia Bullrich fue invitada al programa de Eduardo Feinmann en A24 con el objetivo de defender uno de los puntos más discutidos de la agenda del Gobierno: la reforma laboral. Sin embargo, lo que parecía una entrevista cómoda terminó convirtiéndose en un cruce inesperado cuando el periodista cuestionó uno de los ejemplos centrales que utilizó la funcionaria para justificar los cambios.

Durante la charla, la exministra de Seguridad y actual senadora intentó explicar los beneficios del sistema de “bancos de horas”, una de las herramientas insólitas que impulsa el oficialismo para flexibilizar las jornadas laborales. Según su planteo, este mecanismo permitiría una mayor libertad tanto para trabajadores como para empleadores.

¿Qué dijo Bullrich sobre la reforma laboral?

“Alguien que trabaja en una empresa y quiere tener los viernes libres. Lo arregla con su empleador para que los lunes, martes, miércoles y jueves trabaje una hora más y los viernes no trabaje. O trabajo todos los días dos horas menos y un día trabaja más”, explicó Bullrich, convencida de que el esquema favorece acuerdos individuales.

Pero Feinmann no dejó pasar el argumento y la interrumpió con una objeción directa. “¿No se transformaría en un descalabro la empresa? Porque si cada uno va a pedir dos menos o dos más”, lanzó el conductor, marcando las dificultades prácticas que podría generar ese tipo de organización laboral.

El intercambio expuso una de las principales críticas que recibe la reforma: la posibilidad de que la flexibilización termine generando desorden interno en las empresas y una mayor carga para los empleados. Lejos de un debate teórico, Feinmann puso el foco en la aplicación concreta del modelo, algo que incomoda incluso en espacios mediáticos afines al Gobierno.

Hasta para Feinmann es mala la reforma.

El cruce rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios señalaron que la explicación de Bullrich dejó más dudas que certezas. Otros, en cambio, celebraron que el periodista haya cuestionado un discurso que suele presentarse como incuestionable en determinados ámbitos.