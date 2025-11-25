En medio del avance contra Tapia, en el Gobierno afirman que no intervendrán la AFA y buscan desesperados una foto de Milei con Messi

El Gobierno usa la agenda anti-Tapia y aprovecha sacarle el jugo al máximo. En redes sociales y mediáticamente. Sin embargo, en Casa Rosada aseguran que quedará solo en ese terreno. No habrá intervención de la AFA, como especulan algunas voces. "La AFA es para nosotros una asociación civil y el Gobierno no se mete", afirmó una de las personas más importantes de la administración libertaria. "No vamos a intervenir en el conflicto ni tampoco a la AFA, más allá del posteo de Milei. El Gobierno solo apuesta al modelo de las SAD (Sociedad Anónimas Deportivas) en el fútbol", sumó.

En una foto de una reunión en su despacho en Casa Rosada, Milei posó este martes con una camiseta de Estudiantes detrás de su sillón. Un guiño a Juan Sebastián Verón, en su lucha contra Claudio Tapia, mandamás de la AFA cuestionado hace días por cuestiones meramente futbolísticas y además por negocios poco claros que llegaron, por ejemplo, a la tapa del diario Clarín, otro enemigo del Jefe de Estado.

En esta disputa, el Gobierno por ahora apenas salió con un posteo de Milei con una casaca de Estudiantes, un posteo de Federico Sturzenegger contra Tapia y un retuit a la diputada Juliana Santillán, interesada en el tema que se manifestó sobre la situación. Nada más.

La foto más deseada

Por otro carril, en Casa Rosada buscan desesperadamente una foto de Milei con su ídolo: Lionel Messi. Podría llegar a darse el 5 de diciembre en Washington. Allí, viajará el presidente argentino invitado por el Gobierno de Estados Unidos para estar en el palco junto a Donald Trump y ser parte del evento del sorteo del Mundial a disputarse en 2026 en ese país, México y Canadá.

"Queremos que se dé naturalmente la foto. Estamos confiados en que esta vez sí se va a dar. Pero ojo, no queremos que nos pase lo que le sucedió a Wado", dijo un funcionario a El Destape en referencia a la vez que el ex ministro de Interior fue a recibir a la Selección campeona del mundo recién llegada de Qatar y fue ninguneado por Messi y compañía. "No le dieron ni la mano, quedó como un boludo. Nosotros no queremos eso. Si se da con Javier, se da y ya", expresó esta fuente en Casa Rosada.

Si bien Messi no tuvo gestos para con Milei e intenta evitar contacto y pronunciarse sobre el Gobierno libertario, esta vez podría ser inevitable para La Pulga ese encuentro, teniendo en cuenta que también deberá posar junto a Trump, presidente del país anfitrión.

Milei ya buscó una foto con Messi cuando estuvo en New York en septiembre y fue a disertar a la ONU. Fracasó el Gobierno en las negociaciones. Hace semanas, el Presidente compartió un foro en Estados Unidos con Messi. El 10 eligió hablar el día anterior al que hizo su discurso Milei. Esta vez son más optimistas. "Si se llega a dar, vamos a inundar las redes con esa foto", se entusiasmó una persona de entorno del mandatario.

En el Gobierno creen que no es condición para la reelección de Milei que Argentina salga campeón del mundo. "Mirá lo que pasó con Alberto y Alfonsín", afirmaron en referencia a que el radical dejó su mandato antes y el PJ perdió en 2023. "No depende de que te elijan otra vez si ganás el Mundial. Ahí el voto no tiene nada que ver. Sí es cierto que es un mes donde la gente habla solo de eso y estamos tranquilos. Kelly Olmos tenía razón, je", se ríe un funcionario ante El Destape y cita aquella frase de la ministra de Trabajo del Frente de Todos.

En 2022, Olmos aseguró: "Hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer la gran diferencia. En cambio, desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de los argentinos y argentinas, queremos que Argentina sea campeón. Después seguimos con la realidad, que es inevitable. Pero en el medio, si se puede celebrar y festejar, honestamente por qué evitarlo”.