Es un cáncer que afecta más a adultos que jóvenes.

Un estudio realizado por investigadores y médicos israelíes logró un avance contra el linfoma, el cáncer del sistema linfático que afecta a una de cada 5000 personas. Al comprometer a los linfocitos del sistema inmunológico, estos pueden presentarse en distintas partes del cuerpo, como los ganglios linfáticos, el bazo, el hígado y la médula ósea, y si se detectan a tiempo tienen altas chances de curación.

Ahora, los investigadores israelíes lograron un avance importante al lograr la remisión completa en pacientes con un estadio avanzado. El análisis se centró en el linfoma de Hodgkin, que es menos frecuente que los linfomas de no Hodgkin. Este afecta más a adultos que jóvenes de 20 a 40 años y puede presentarse en la parte superior del cuerpo, como las axilas, el cuello o el pecho.

El tradicional tratamiento que se usa en los pacientes con linfoma de Hodgkin avanzado es la quimioterapia. A partir del desarrollo de nuevas drogas aparecieron las terapias dirigidas, que son más específicas y con menos efectos adversos.

"Este nuevo protocolo de tratamiento representa una verdadera revolución en la atención del linfoma de Hodgkin. Les permite a los pacientes tener un control completo de la enfermedad y en algunos casos incluso una cura en sólo nueve semanas. En la mayoría de los pacientes, los signos del cáncer desaparecieron tempranamente en el proceso, y para el final del tratamiento había poca o nula evidencia de la enfermedad", explicó a medios israelíes Tzofia Levy, hematóloga del Rambam Health Care Campus de Haifa y una de las participantes del estudio.

Avance contra un tipo de cáncer del sistema linfático

Un equipo de Ichilov Medical Center de Tel Aviv evaluó los resultados de estas terapias, una de ellas es la BrECADD, sigla formada por la combinación de los nombres de las seis drogas que se utilizan. Este protocolo combina quimioterapias avanzadas con anticuerpos monoclonales conjugados con el agente quimioterápico, para llegar directamente a las células a atacar sin dañar el resto.

En el tratamiento del linfoma de Hodgkin se logró una tasa de supervivencia del 100% al año y una remisión total de los signos de la enfermedad en el 95% en los pacientes tratados, según los resultados presentados en la conferencia anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) realizada esta semana en Estados Unidos. La investigación fue publicada en la revista Blood e introduce un protocolo terapéutico que combina quimioterapia avanzada con terapia biológica dirigida, y minimiza la necesidad de radioterapia y reduce los efectos secundarios.

Los científicos usaron lo que se conoce como "evidencia del mundo real", es decir, datos recopilados de los pacientes que recibieron el tratamiento en 15 centros de salud de Israel. El procedimiento consistió en seguir por dos años a 79 personas, de las que un 83% había sido diagnosticada en un estadio IV, uno de los más avanzados. Mientras que un 4% de los pacientes requirió radioterapia adicional.

Por último, otros de los datos relevantes fueron la "respuesta metabólica completa" (remisión total), se vio en la mayoría de los pacientes con solo dos ciclos de tratamiento, es decir, en apenas nueve semanas.