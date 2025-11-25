Hinchas de Estudiantes se alejan de Javier Milei luego del apoyo contra la AFA: "Juega en contra"

"En contra": crecen las críticas a Milei por el apoyo a Estudiantes de La Plata.

Javier Milei se metió de lleno en el conflicto entre Estudiantes de La Plata y la Asociación del Fútbol Argentino: el presidente publicó el lunes una foto en su cuenta de X de la camiseta del conjunto platense acompañada por la frase "Honor a la escuela de Don Osvaldo (Zubeldía)", y horas después exhibió la misma prenda sobre el Sillón de Rivadavia durante una reunión con Gideon Sa’ar, Ministro de Relaciones Exteriores de Israel. El explícito apoyo del mandatario al 'Pincha', que quedó en el centro de la polémica luego del "pasillo de espaldas" que realizó en la previa del cruce con Rosario Central por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, lejos estuvo de generar la respuesta esperada, ya que la mayoría de los hinchas se expresaron en su contra.

Uno de los que apuntaron contra Milei fue Federico D'Elía, actor y reconocido hincha de Estudiantes: "Juega en contra", sentenció en respuesta a la publicación con la camiseta del equipo. Otro usuario resaltó que a Claudio 'Chiqui' Tapia, quien preside el ente que rige el fútbol argentino, ya lo criticaban "un año después de Qatar", cuando "Milei hacía tres días había llegado al poder": "No se coman el cuento de que esto es con el aval del gobierno", agregó.

Otro guiño de Milei a Estudiantes: qué hay detrás del apoyo del Gobierno

La disputa por el polémico título que la AFA le otorgó al 'Canalla' como campeón anual y la respuesta del 'Pincha' al no reconocer ese campeonato tiene un trasfondo que data desde la asunción de Milei. El presidente argentino es uno de los grandes impulsores de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), que permitirían la posibilidad de que privados gestionen a clubes del fútbol argentino, históricamente asociaciones civiles sin fines de lucro. El acuerdo que la institución platense realizó con el empresario estadounidense Foster Gillett (que finalmente no se llegó a concretar) le permitió al Gobierno Nacional escudarse en su figura para darle fuerza al proyecto, incluso aunque los fanáticos del club se muestren en contra de esta forzada identificación.

Por otra parte, la AFA se posicionó como contrincante, con Tapia y su mano derecha, el tesorero Pablo Toviggino, como rostros visibles en esta disputa. Con el discurso de defensores de los clubes como asociaciones civiles, ambos dirigentes chocaron en numerosas ocasiones con representantes del gobierno; sin embargo, también se convirtieron en centro de críticas por sus constantes desmanejos y cambios de reglas sin criterio, problemas que generaron una enorme desconfianza en el ambiente del fútbol argentino.

Las camisetas de Estudiantes: el detalle en la foto de Milei

En la foto que compartió la Oficina del Presidente, se observa un detalle, en medio de la disputa del presidente Javier Milei con la AFA. En el fondo, aparecen dos camisetas de Estudiantes de La Plata, club que repudió la decisión de la AFA de otorgarle un nuevo título a Rosario Central y recibió a sus jugadores con un pasillo de espaldas.

Mientras que la camiseta que aparece de frente fue incluida en la oficina recientemente, la que aparece en el costado ya se visto durante una entrevista que el jefe de Estado le dio al periodista Luis Majul, por La Nación Más. En más de una oportunidad, Milei elogió al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, promotor del ingreso de capitales del exterior al fútbol argentino, un proyecto en sintonía con las Sociedad Anónimas Deportivas (SAD) que impulsa el oficialismo libertario.