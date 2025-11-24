Milei se volvió a meter en el fútbol y bancó a Estudiantes en su disputa con AFA

En medio del escándalo de AFA y la pelea con Juan Sebastián Verón, Javier Milei se metió en la pelea y uno de los principales impulsores de las Sociedades Anónimas Deportivas publicó un mensaje a favor de Estudiantes de La Plata. En un mensaje en sus redes sociales, el presidente sacó una camiseta del Pincha y bancó al equipo de La Plata en referencia a su disputa con Claudio "Chiqui" Tapia.

En las redes sociales, Javier Milei sostuvo: "En honor a la escuela de Don Osvaldo", en clara referencia a Osvaldo Zubeldía el entrenador mítico de Estudiantes de La Plata.