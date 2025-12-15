Llega a Google una función que salva vidas: cómo es y en qué celulares está

La novedad fue anunciada esta semana y se suma a otras funciones de seguridad que Google viene incorporando en los últimos años, especialmente en dispositivos móviles. El objetivo es claro: reducir el tiempo de respuesta ante una emergencia, un factor clave cuando se trata de accidentes graves o situaciones de riesgo extremo.

Cómo funciona la nueva herramienta de Google

La función utiliza sensores del celular, inteligencia artificial y datos de movimiento para identificar escenarios potencialmente peligrosos, como accidentes severos. Cuando detecta una situación crítica, el sistema puede:

Mostrar una alerta en pantalla para confirmar si el usuario está bien.

Activar una llamada automática a los servicios de emergencia si no hay respuesta.

Enviar la ubicación en tiempo real a contactos de emergencia previamente configurados.

Todo el proceso está diseñado para funcionar, incluso si la persona no puede interactuar con el teléfono en ese momento.

En qué situaciones puede salvar vidas

Esta tecnología está pensada principalmente para accidentes de tránsito, caídas fuertes u otros eventos de alto impacto. En esos casos, cada minuto cuenta, y la posibilidad de que el teléfono actúe de forma autónoma puede marcar la diferencia entre recibir ayuda a tiempo o no.

Google aclaró que la función no reemplaza a los servicios de emergencia, sino que actúa como un complemento automático, especialmente útil cuando la persona se encuentra sola o inconsciente.

Qué celulares son compatibles

La herramienta comenzó a desplegarse en celulares Android compatibles, especialmente en modelos que cuentan con sensores avanzados y versiones recientes del sistema operativo. En general, está disponible en:

Teléfonos Google Pixel.

Smartphones Android de gama media y alta con Android actualizado.

La disponibilidad puede variar según el país y el modelo del dispositivo, y se habilita progresivamente a través de actualizaciones del sistema o de las apps de Google.

Cómo activarla en tu celular

Para usar esta función, es necesario ingresar a las opciones de seguridad y emergencias del teléfono y configurar:

Los contactos de emergencia .

Los permisos de ubicación y sensores.

La confirmación automática en caso de no responder a la alerta.

Una vez activada, la herramienta funciona en segundo plano sin afectar el uso diario del dispositivo.

Un paso más en la seguridad digital

Con este lanzamiento, Google refuerza una tendencia clara en la tecnología móvil: convertir al celular en un aliado activo frente a situaciones críticas, más allá de la comunicación tradicional.

Funciones como esta muestran cómo la combinación de sensores, software e inteligencia artificial puede tener un impacto directo en la vida cotidiana y, en casos extremos, ayudar a salvar vidas.