La esposa de Verón estalló de furia contra Tapia y trató de "sorete" a Messi

Este jueves, el Tribunal de Disciplina de la AFA decidió aplicar sanciones tanto a jugadores como a dirigentes del club platense por el episodio que desató la polémica. Entre las voces que se pronunciaron al respecto, destacó la de Valentina Martín, esposa del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón. A través de su cuenta de Instagram, defendió al dirigente y aprovechó para lanzar una crítica directa a Lionel Messi o a Rodrigo de Paul.

"El miamense, el inglés, el vendido... el que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos, y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor", comenzó escribiendo Martín, en referencia a Verón, para luego comparar al exfutbolista con el astro del seleccionado nacional. En otra historia publicada, agregó: "Es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo. ¡Fuera mafiosos del fútbol argentino! Más veronista que nunca y siempre de este lado!"

Respecto a las sanciones, el fallo al que accedió Doble Amarilla estableció que los futbolistas de Estudiantes implicados deberán cumplir dos fechas de suspensión que se harán efectivas en la temporada 2026, ya que la pena fue dispuesta para futuros partidos oficiales.

El fallo completo del Tribunal de Disciplina de la AFA contra Estudiantes