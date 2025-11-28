La esposa de Verón estalló de furia contra Tapia y trató de "sorete" a Messi

Este jueves, el Tribunal de Disciplina de la AFA decidió aplicar sanciones tanto a jugadores como a dirigentes del club platense por el episodio que desató la polémica. Entre las voces que se pronunciaron al respecto, destacó la de Valentina Martín, esposa del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón. A través de su cuenta de Instagram, defendió al dirigente y aprovechó para lanzar una crítica directa a Lionel Messi o a Rodrigo de Paul.
"El miamense, el inglés, el vendido... el que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos, y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor", comenzó escribiendo Martín, en referencia a Verón, para luego comparar al exfutbolista con el astro del seleccionado nacional. En otra historia publicada, agregó: "Es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo. ¡Fuera mafiosos del fútbol argentino! Más veronista que nunca y siempre de este lado!"
Respecto a las sanciones, el fallo al que accedió Doble Amarilla estableció que los futbolistas de Estudiantes implicados deberán cumplir dos fechas de suspensión que se harán efectivas en la temporada 2026, ya que la pena fue dispuesta para futuros partidos oficiales.
El fallo completo del Tribunal de Disciplina de la AFA contra Estudiantes
- SANCIONAR al presidente del Club Juan Sebastián Verón con una suspensión de SEIS (6) meses para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.
- SANCIONAR con DOS (2) FECHAS DE SUSPENSIÓN a los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones —entre ellos Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.
- DISPONER que las suspensiones impuestas en el punto 2º se computarán en el PRÓXIMO torneo oficial en el que el Club Estudiantes de La Plata intervenga con su plantel profesional masculino, debiendo cumplirse sobre la base de partidos efectivamente disputados por el equipo, y de modo tal que la sanción resulte proporcionada y no afecte la integridad de la competición en curso.
- IMPONER al jugador Nº 6 NÚÑEZ SANTIAGO MISAEL, capitán del primer equipo del Club Estudiantes de La Plata, además de la sanción establecida en el punto anterior, la PROHIBICIÓN DE EJERCER LA FUNCIÓN DE CAPITÁN de cualquier equipo oficial del citado club por el término de TRES (3) MESES, como medida accesoria fundada en su especial condición de liderazgo y en las facultades disciplinarias de este Tribunal.