LLA se lanza con un acto en PBA con la presencia de una figura PRO

El domingo 30 de noviembre, La Libertad Avanza empezará formalmente con su recorrido para intentar disputar la conducción de la provincia de Buenos Aires. Lo hará con un seminario partidario orientado a ordenar la tropa y comenzar a formar cuadros. El evento full libertario contará con la presencia del intendente anfitrión, el alcalde de General Pueyrredón, el PRO Guillermo Montenegro.

El municipio fue notificado hace alrededor de dos semanas, antes de que se difundiera oficialmente la convocatoria al evento. Pero no solo se avisó de la conferencia sino que también se lo invitó a participar, un llamamiento lógico tratándose del alcalde local. Montenegro va a formar parte del evento e incluso, en la previa, tiene previsto reunirse de manera informal con algunos de los dirigentes que se acerquen, con los que hizo campaña en las elecciones.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Varios de los presentes - que serán más de 700 entre diputados nacionales, locales y concejales actuales y electos – llegarán a Mar del Plata a partir del viernes, abriendo la puerta a numerosos encuentros políticos. Las principales figuras, las de Karina Milei, Martín Menem y Sebastián Pareja, se esperan para el domingo, cuando será el evento.

En la previa se describió el encuentro como completamente libertario, por eso sobresale la figura de Montenegro. Sin embargo, se aclaró que no hay que leer su presencia desde una óptica de la política y posibles cambios, sino como una participación lógica dado su rol. También se descartó que en algún momento haya estado sobre la mesa la posibilidad de que el actual intendente desembarcara en un ministerio nacional, desterrando cualquier rumor de enojo por el no haberlo concretado.

A partir del 10 de diciembre, Montenegro pasará a ocupar una banca en el Senado bonaerense para lo que pedirá licencia a su cargo de alcalde. En la Legislatura provincial se espera que se mantenga la lógica que el PRO tendrá en distintos niveles: no se habla de fusión de bloques con La Libertad Avanza. Pero tampoco es una definición o discusión que se esté dando por estos momentos, por lo que a futuro todo puede cambiar.

El PRO, en lo nacional, está siendo asediado por La Libertad Avanza. En la Cámara de Diputados, el sector violeta busca robarle más legisladores al espacio comandado por Cristian Ritondo. Se habla de tres nombres que el gobierno quiere tentar para migrar de un armado a otro, pero podrían ser más o incluso menos.

Se mira a las provincias de Santa Fe y de Río Negro como posibles blancos de los cantos de sirena libertarios, aunque alguno de los contactados ya deslizó que no cambiaría de bando. Antes del miércoles, día de jura, deberían estar cerrados los pases de bloque, de ocurrir.

El domingo, en Mar del Plata, los libertarios dedicarán toda la jornada, de mañana a noche, a discutir en torno a distintos ejes temáticos, con el cierre a cargo de las tres figuras violeta. Se conversará sobre el Presupuesto – que el miércoles fue sancionado en la Legislatura junto a la ley fiscal, pero sigue en suspenso el destino del endeudamiento bonaerense -; también discutirán sobre la Boleta Única en Papel, una iniciativa que ya adelantaron que buscarán impulsar en la provincia, como sucedió a nivel nacional.

Habrá espacio para discutir el sistema sanitario bonaerense, justo un día después de que en la Cámara de Diputados nacional se le haya brindado espacio a un evento antivacunas; se abordarán la comunicación interna y la estrategia digital; la cuestión del liderazgo; y los acuerdos y estrategias parlamentarias.

La cuestión legislativa es de especial interés para los violeta que en este último mes le entregaron, a sus representantes nacionales, una copia de la Constitución y el reglamento correspondiente, además de capacitaciones en ambas Cámaras para perfeccionar el desempeño de los últimos dos años.