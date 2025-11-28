Santiago Cúneo destrozó a Milei tras recibir su Martín Fierro.

Santiago Cúneo se quedó con el Martín Fierro a mejor panelista, en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025 que se realizó este jueves 27 de noviembre por la noche, en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires. El trabajador de A24 se impuso en una terna compartida con Nicolás Pizzi (LN+) y Mariana Brey (C5N).

En su discurso tras recibir el premio, fiel a su estilo, disparó contra el gobierno de Javier Milei; lo acusó de "censura"; le apuntó a los "monopolios" presentes en la sala y se refirió a los "jubilados, despedidos y reprimidos" durante el mandato del presidente libertario.

Este jueves por la noche se están entregado los Martín Fierro de Cable 2025.

Santiago Cúneo y su discurso contra Javier Milei

"Muchas gracias primero, es la segunda vez que ganamos un Martín Fierro con vos Lizy", mencionó primeramente el trabajador de prensa, que luego prosiguió: "Agradecerle obviamente a APTRA y recordar que este premio tiene que ver con la censura que sufrimos cuando íbamos a poner al aire El Rey Desnudo, una producción de A24 que nunca llegó a debutar por la intromisión de un gobierno que creyó que nos podían callar".

"Le quiero agradecer a Daniel Vila la generosidad de haberme dejado militar un año entero en GPS con Rolando. A mí mujer, que preparó el programa para el debut que nunca fue. Y obviamente, hoy, este premio a ese programa que no fue es la respuesta a los monopolios de medios que hoy también están acá sentados y creen que van a poder con nosotros", añadió de manera contundente.

Finalmente, concluyó: "Este es un acto de justicia de Aptra, lo comparto con los despedidos; con los jubilados; con los reprimidos; con cada uno que sufre este gobierno de ocupación y sepan que al final de la carrera será una victoria popular. Vivimos en un país unitario y salvaje, por eso más que nunca a todos, los convoco a la confederación. Volver a Rosas y terminar con los salvajes unitarios. Muchas gracias".