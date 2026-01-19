Cada tercer lunes de enero es el día más triste del año.

El lunes es uno de los días de la semana que muchos odian porque requiere de una dosis extra de voluntad para retomar las obligaciones después de un fin de semana de descanso. Pero este lunes 19 de enero, el tercero del mes, es un desafío en cuanto a lo anímico, ya que se trata del día más triste del año

El concepto del día más triste del año se volvió popular en redes sociales. Pero fue determinado por el especialista estadounidense en psicología Cliff Arnall, quien llegó a la conclusión de que la fecha es la más triste y la denominó "blue monday" (lunes azul).

Según Arnall, hay factores que favorecen este fenómeno, como el fin de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las deudas acumuladas por las fiestas, la motivación de principio de año que se fue apagando y el clima, ya que en el hemisferio norte es invierno.

Por qué el Blue Monday es el día más triste del año

El especialista ideó el concepto en 2005, ya que el tercer lunes de enero reúne una variedad de factores que resultan en que haya más probabilidades de tener un día carente de ánimo y energía.

Arnall creó una supuesta fórmula matemática para calcular por qué el tercer lunes de enero es el más triste del año. Cada variante representa un elemento de la experiencia post navideña, y se desglosa de la siguiente manera: [C + (D – d)] TI/Mna. Cada valor representa:

C: el factor climático

D: las deudas adquiridas durante las fiestas decembrinas

d: el dinero disponible en enero

T: el tiempo transcurrido desde las fiestas navideñas

I: la desmotivación por no cumplir los propósitos de Año Nuevo

M: sentimiento general de falta de ganas

NA: la necesidad percibida de actuar para cambiar la vida

De esta manera, la teoría de Arnall establece que después del periodo decembrino, donde abundan las fiestas, reuniones con familia o amigos, regalos y comida, el cuerpo y la mente atraviesan por una etapa de reajuste, ya que se tiene que regresar a la rutina y lidiar con los largos días de enero.

El verdadero origen del Blue Monday

La teoría del Blue Monday nació como parte de una campaña publicitaria de la agencia de viajes Sky Travel, la cual buscaba reactivar la venta de sus paquetes durante enero, un mes denominado como "flojo" o "lento" para algunas empresas.

Como la estrategia funcionó bien, el concepto se esparció en la industria de la publicidad y el marketing, y aún se usa en miles de marcas en todo el mundo. Entonces, la idea de que si enero es triste, comprar algo te haría sentir mejor. Si bien no hay suficiente respaldo científico, la psicología reconoce que enero es un mes complicado para muchas personas.