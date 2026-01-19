Cómo limitar el tiempo en pantalla de los más chicos en YouTube

La plataforma anunció nuevos controles parentales.

YouTube volvió a mover fichas en su estrategia con los Shorts, el formato de videos breves que compite de lleno con TikTok e Instagram Reels. En las últimas horas, la plataforma anunció nuevos controles parentales para limitar el tiempo de visualización de Shorts, una decisión que apunta directamente al bienestar digital de chicos y adolescentes. La novedad llega pocos días después de otro cambio clave: la posibilidad de excluir los Shorts de las búsquedas internas.

Con estas medidas, YouTube busca ordenar una experiencia que se había vuelto caótica para muchos usuarios y, al mismo tiempo, responder a una preocupación creciente de padres y especialistas por el consumo excesivo de contenidos breves, pensados para el “scroll infinito”.

Nuevos controles parentales para YouTube Shorts

Los Shorts son videos verticales de hasta tres minutos y representan la respuesta de Google al auge del formato corto popularizado por TikTok. Desde ahora, los padres pueden configurar un temporizador exclusivo para Shorts dentro de las cuentas supervisadas. A diferencia de los límites generales de uso de la plataforma, este control permite definir cuánto tiempo pueden pasar los chicos mirando videos cortos, el formato más adictivo del ecosistema.

“Se trata de una función pionera en la industria, que le da a los padres un control más preciso sobre el contenido breve que consumen sus hijos”, explicó Jennifer Flannery O’Connor, integrante del equipo de YouTube. Además, la compañía activó por defecto herramientas que antes eran opcionales en cuentas juveniles.

Los padres pueden configurar un temporizador exclusivo para Shorts.

Principales cambios en las cuentas de adolescentes

Límite de tiempo específico para Shorts , configurable por los padres.

Recordatorios para tomar descansos , ahora activados automáticamente.

Avisos de hora de dormir , habilitados por defecto en usuarios de 13 a 17 años.

Ajustes en el algoritmo, con recomendaciones más acordes a la edad.

Según consignó Engadget, estas mejoras fueron desarrolladas junto a un comité asesor juvenil, expertos en bienestar digital y profesionales de la psicología.

Shorts fuera de las búsquedas: un pedido histórico

La semana pasada, YouTube también anunció una mejora muy esperada: la opción de excluir los Shorts de los resultados de búsqueda. Al activarla, solo aparecen los videos clásicos en formato horizontal, lo que facilita encontrar contenido más largo y profundo.

Esta decisión cobra especial relevancia en un contexto donde los clips breves se multiplicaron, muchos de ellos creados con inteligencia artificial. Un estudio reciente reveló que uno de cada tres videos sugeridos en YouTube es generado por sistemas automatizados, dentro de la tendencia conocida como IA Slop: contenido repetitivo, de baja calidad y con poco valor informativo.