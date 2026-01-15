YouTube estrena nuevas funciones de control parental: las novedades

Las familias podrán personalizar mejor cómo, cuándo y qué contenidos ven los menores.

YouTube anunció una serie de cambios clave pensados para reforzar la seguridad y el bienestar digital de adolescentes, con más controles parentales, límites al consumo de Shorts y una experiencia de uso más simple según la edad. Las novedades apuntan a que las familias puedan personalizar mejor cómo, cuándo y qué contenidos ven los menores, sin excluirlos del ecosistema digital, sino acompañándolos en un uso más consciente de la plataforma.

Según explicó la compañía, el objetivo es claro: proteger a los menores dentro del mundo digital, no alejarlos de él. Para eso, YouTube viene trabajando desde hace más de una década en productos específicos para niños y adolescentes, con políticas de contenido más estrictas y herramientas pensadas tanto para padres como para los propios usuarios jóvenes.

Más controles para un consumo responsable en adolescentes

Una de las actualizaciones más relevantes es la incorporación de nuevos controles parentales sobre el tiempo de uso, especialmente enfocados en los Shorts. Ahora, los padres podrán establecer un límite diario para este tipo de videos cortos y, próximamente, incluso fijarlo en cero minutos. Se trata de una función pionera dentro de la industria, que permite ajustar el acceso según el contexto: desde bloquear Shorts durante el horario de estudio hasta habilitarlos por un tiempo determinado en un viaje largo.

Además, las cuentas supervisadas para adolescentes podrán sumar recordatorios personalizados como “Hora de dormir” o “Tómate un descanso”, reforzando las herramientas de bienestar digital que ya vienen activadas por defecto en este tipo de perfiles.

Contenido de mayor calidad y adecuado para cada edad

Otra novedad importante es la creación de una guía de principios para orientar a los adolescentes hacia contenidos de mayor calidad. Estos lineamientos fueron desarrollados junto al Comité Asesor de Jóvenes de YouTube, la UCLA y organizaciones como la Asociación Estadounidense de Psicología y el Boston Children’s Hospital.

Con estos criterios, la plataforma buscará destacar con más frecuencia videos educativos y enriquecedores —como los de Khan Academy, CrashCourse o TED-Ed— dentro de las recomendaciones para adolescentes, reduciendo la exposición a contenidos considerados de baja calidad.

Registro más simple y cuentas según la edad

Por último, YouTube anunció una experiencia de registro renovada que facilitará la creación de cuentas para menores y permitirá alternar rápidamente entre perfiles desde la app móvil. De esta manera, cada integrante de la familia podrá acceder a una experiencia acorde a su edad, con configuraciones y recomendaciones pensadas específicamente para sus intereses y necesidades.

Con estos cambios, YouTube refuerza su estrategia de acompañar a niños y adolescentes en un uso más saludable y seguro de la plataforma, dándoles a los padres más herramientas para decidir cómo se vive la experiencia digital en casa.