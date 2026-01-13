Bloqueá los Shorts de YouTube en 6 simples pasos

Youtube ahora permite bloquear los Shorts de los resultados de búsqueda.

YouTube sumó una función muy pedida por sus usuarios: ahora permite bloquear los Shorts de los resultados de búsqueda mediante un filtro oficial. La opción ya está disponible en varios países y apunta a mejorar la experiencia de quienes prefieren consumir videos largos, tutoriales o análisis, sin que los contenidos cortos en formato vertical se mezclen en cada consulta.

Si bien los Shorts no desaparecen por completo de la plataforma, este cambio marca un antes y un después en el buscador de YouTube. Es la primera vez que Google ofrece una herramienta nativa para separar claramente los videos tradicionales de los clips breves, acercando la experiencia al YouTube “clásico” que muchos usuarios siguen valorando.

Un cambio esperado por parte de la audiencia

Desde la llegada de Shorts, inspirados en el modelo de TikTok, muchos usuarios expresaron su incomodidad con la integración forzada de este formato. Aunque los videos cortos funcionan muy bien en el celular, resultan poco prácticos para quienes usan YouTube en computadoras o televisores, o buscan contenidos más extensos y detallados.

Además del nuevo filtro, YouTube ajustó otros criterios del buscador. “Ordenar por” ahora se llama “Prioridad”, y “Número de visualizaciones” pasó a “Popularidad”, facilitando encontrar los videos más vistos sobre un tema. En paralelo, se eliminaron filtros con poco uso, como “Última hora” y “Ordenar por valoración”.

Cómo bloquear los Shorts de YouTube paso a paso

El nuevo ajuste se encuentra dentro del buscador y se puede activar de forma sencilla. Para ocultar los Shorts en una búsqueda, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a YouTube desde la app o desde el navegador web. Escribir una búsqueda como de costumbre y esperar a que carguen los resultados. Tocar o hacer clic en “Filtros”, ubicado en la parte superior de los resultados. Entrar en la sección “Tipo”. Seleccionar “Videos” en lugar de “Shorts”. Automáticamente, los Shorts desaparecen de los resultados, mostrando solo videos de formato tradicional.

Un punto a tener en cuenta es que este filtro no queda guardado: debe activarse en cada búsqueda. Aun así, es una mejora concreta frente a la falta total de opciones que existía hasta ahora.

Un alivio parcial, pero significativo

Los Shorts siguen apareciendo en el feed principal y en la pestaña de Suscripciones, y todavía no existe una opción global para desactivarlos por completo. Sin embargo, la posibilidad de ocultarlos en las búsquedas es un primer gesto claro. YouTube no abandona su apuesta por el video corto, pero empieza a reconocer que no todos los usuarios consumen contenido de la misma manera.