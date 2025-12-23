Escándalo entre creadores de contenido: YouTube borró millones de canales con IA

Youtube eliminó más de 12 millones de canales en menos de un año.

YouTube volvió a cambiar sus políticas sin demasiada anticipación y el impacto ya es fuerte. Entre enero y septiembre de 2025, la plataforma eliminó más de 12 millones de canales, en gran parte por decisiones tomadas por sistemas de inteligencia artificial. Aunque Neal Mohan, CEO de YouTube, sostiene que el sistema funciona correctamente, miles de creadores aseguran haber sido afectados por errores automáticos.

Las cifras oficiales reflejan una escalada clara. Entre enero y marzo se eliminaron 2,9 millones de canales, luego 2,1 millones entre abril y junio, y finalmente 7,4 millones más entre julio y septiembre. El aumento coincide con un mayor uso de IA para detectar spam, pero también con más denuncias de eliminaciones injustificadas.

Varios creadores legítimos quedaron en la mira. El animador Nani Josh perdió su canal de más de 650.000 suscriptores tras una acusación automática de spam que niega por completo. En otro caso, un video fue marcado como contenido gráfico porque la IA confundió una risa con sonidos violentos.

Cambios clave que afectan a los creadores

Desde julio, YouTube implementó nuevas reglas que impactan directamente en la monetización y el alcance de los canales:

Desde el 15 de julio de 2025 , la plataforma no paga por videos considerados repetitivos o generados en masa con IA.

Los contenidos con voces robóticas o sin intervención humana clara pueden perder toda la monetización.

Es obligatorio etiquetar los videos creados con inteligencia artificial . Si no se hace, YouTube puede aplicar advertencias o quitar ingresos.

El uso excesivo de IA puede afectar el alcance, incluso si el contenido no viola normas explícitas.

La contradicción es evidente: YouTube lanzó Edit with AI, una herramienta oficial para crear Shorts automáticamente, pero al mismo tiempo penaliza a quienes dependen demasiado de este tipo de recursos.

Shorts crece, pero el riesgo también

YouTube Shorts ya alcanza los 2.000 millones de usuarios mensuales, un crecimiento histórico para la plataforma. Sin embargo, ese avance viene acompañado de un algoritmo más estricto y sanciones que pueden llegar sin aviso previo.

Desde la empresa aseguran que la eliminación masiva de canales apunta a frenar estafas y redes de spam, muchas veces manejadas desde una sola cuenta. En el medio, los creadores genuinos quedan atrapados en un sistema automático que todavía falla y ofrece pocas instancias reales de apelación humana.