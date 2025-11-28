El delantero colombiano que Gallardo sumaría a River para reemplazar a Borja en el mercado de pases

Gallardo tuvo una charla con Borja en la que le confirmó su salida.

En la mañana del jueves, el plantel de River regresó a los entrenamientos en el predio que dispone en Ezeiza y se dieron una serie de charlas entre Marcelo Gallardo con algunos jugadores. Uno de los elegidos fue Miguel Borja que recibió de primera mano la noticia de que deberá buscarse un club a partir del próximo primero de enero. Mientras que los rumores hablan de que su reemplazante podría ser un atacante colombiano que le gusta y bastante al "Muñeco".

Las últimas dos prácticas antes del receso de final de temporada van a arrojar una serie de noticias que dejarán impactados a los hinchas. La primera fue la que confirmó que el atacante se marchará porque se tomó la decisión respetar aquella determinación que se conoció en marzo. No se va a renovar el contrato. En parte es producto de la serie de condiciones económicas exageradas que su agente había propuesto y el resto se vincula con el estilo del jugador que no es compatible con lo que el cuerpo técnico pretende.

Santos Borré se encuentra sumando minutos en el Inter de Brasil tras su paso por Alemania

Esto provocó que se activen algunos comentarios y uno que enciende varias alarmas por la figura que se encontraría involucrada. "Hablan de Santos Borré que podría llegar o retornar nuevamente a River con ya la confirmación de la salida de Miguel Ángel Borja", expresaron desde El VBar Caracol de Colombia. Un atacante que está sumando minutos en el Inter de Brasil, pero que no logra destacarse de la mejor manera.

No es la primera vez que su nombre se vincula con el "Millonario" después de que se decretara su salida del fútbol alemán por falta de condiciones para desempeñarse en aquella liga. Lo particular es que el jugador se encuentra en un club como es el conjunto de Porto Alegre que hizo una enorme inversión en dólares para sumarlo y se espera que pida un mínimo de cinco millones para sentarse negociar su traspaso.

Lo particular de que aparezca la figura de Rafael Santos Borré es que condice con lo que Marcelo Gallardo pretende de un delantero al momento de planificar el ataque de River. No obstante, el mercado de pases recién está dando sus primeros pasos y puede que no sea el único nombre que surja para reemplazar a Miguel Borja. Hay que considerar que Luciano Gondou sería otro de los apuntados, debido a que no dispone de gran continuidad en el Zenit de Rusia y necesita irse.

¿A dónde se irá Miguel Borja?

Por otro lado, los comentarios sobre el futuro de Miguel Borja señalan que continuaría con su carrera lejos del fútbol argentino, debido a que ningún equipo puede pagarle el salario que estaba percibiendo en River. Es por ello que se estaría analizando un posible desembarco a la Liga MX.

Hasta el momento, no hay grandes precisiones sobre su futuro pero los medios colombianos hablan de que el delantero dispone de dos propuestas formales de parte del Cruz Azul y el América. Ambos cumplirían con sus pretensiones económicas. Tampoco hay que descartar a un club de Medio Oriente que lo sondeó hace unos meses pero la oferta fue desestimada porque el cambio de vida a experimentar es bastante. Aunque el dinero puede cambiar cualquier opinión.