El tenso cruce entre Yanina Latorre y Romi Scalora en pleno programa de LAM.

Yanina Latorre y Romi Scalora se sacaron chispas al aire, mientras debatían en LAM acerca de las declaraciones cruzadas entre Daniel Gómez Rinaldi y Pilar Smith. Cabe recordar que el primero de ellos calificó a la otra parte de 'gorda Piggy', lo cual generó indignación y derivó en una carta documento enviada al reconocido periodista.

Sobre esta situación, Romi Scalora comentó: "Está bien porque a ella le molesta; no digo que está mal, pero vos después entrás a Twitter y por algo que decís acá te dicen desnutrida, raquítica... o sea, ¿entendés que es algo que está pasando?". A esto, la conductora de SQP respondió: "Justamente, son dos comunicadores. Él no puede subestimarla diciéndole ‘gorda Piggy’ porque a ella no le gustaron los Martín Fierro, o porque está enojada con Aptra". Para explicar su punto, la comediante empleó un ejemplo que involucraba a su interlocutora: "No quiero traer algo viejo, pero cuando vos hablaste del pelo de Mónica a Mónica le dolió". Y eso encendió la mecha.

Daniel Gómez Rinaldi y Pilar Smith se cruzaron fuertemente.

"Le pedí disculpas, querida, ¿o no lo entendiste?", disparó tajante la esposa de Diego Latorre, tras lo cual agregó punzante: "No puedo creer que vos, que sos peroncha y feminista, estés defendiendo que un tipo diga gorda". Desde luego, esto sacó de sus cabales a Scalora.

"Eso sí me agrede a mí, me ofende; discutí mi postura sin decirme peroncha. Yo no te digo ni libertaria, ni facha. Nunca en la vida", señaló notablemente enojada. "No me digas peroncha. Me estás diciendo peroncha en un momento que no corresponde que me lo digas porque yo nunca te dije ni facha, ni nada", concluyó.