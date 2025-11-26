Yanina Latorre se la pudrió sin filtros a Pampita: "Fría"

Fiel a su estilo, Yanina Latorre no tuvo piedad con Pampita luego de que la modelo admitiera públicamente que cobra para asistir a programas de televisión. Qué dijo en Sálvese Quien Pueda, por América TV.

Todo comenzó con una declaración de Pampita que no pasó desapercibida. Consultada sobre si iría a programas de streaming o ciclos como el de Mario Pergolini, la modelo fue tajante: "Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que si en algún momento el presupuesto está, iría encantada".

La mediática justificó su postura alegando prioridades familiares: "Si no, prefiero quedarme en mi casa con mis hijos. Trabajo casi todos los días". Esta confesión de "tarifario" para entrevistas fue lo que detonó la furia de Latorre.

La respuesta de Yanina Latorre por los dichos de Pampita

Al escuchar los dichos, Yanina Latorre salió con los tapones de punta. "Estoy totalmente en contra. Cuando te invitan como figura para hacer una nota, no tenés que cobrar", sentenció la periodista. La conductora argumentó que el intercambio con la prensa debe ser genuino y que ponerle precio a todo desvirtúa la profesión.

Para Latorre, esta mercantilización extrema tiene un costo humano y profesional. "Es tan negocio que te volvés un poco fría", analizó con dureza. La panelista sostuvo que, al cobrar, se pierde la espontaneidad y la "gracia" del juego mediático, convirtiendo cada aparición en una transacción comercial vacía, tal como sucedió, según su visión, en la fallida entrevista de Pampita con Susana Giménez.