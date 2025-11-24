Wanda Nara y Yanina Latorre salieron al cruce de Paula Varela.

MasterChef Celebrity Argentina sigue su curso y la tensión va en aumento: cada vez quedan menos participantes, pero es mayor el caudal de rumores que circulan sobre quién será el siguiente cocinero en decir adiós. En ese sentido, quien estuvo en boca de muchos durante las últimas semanas fue Eugenia Tobal.

Fue Paula Varela quien puso el grito en el cielo, cuando el jueves 20 de noviembre interrumpió a sus compañeros en Intrusos para dar ese "último momento", que la reconocida actriz seguiría los pasos de "Roña" Castro, Esteban Mirol, el "Peque" Schwartzman, Luis Ventura y Walas como la nueva eliminada. Sin embargo, el viernes 21 la modelo estuvo cocinando con las hornallas más famosas del país.

Yanina Latorre y Wanda Nara cruzaron a Paula Varela

Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity.

A raíz de esto, Yanina Latorre salió al cruce de su colega, tal y como ha hecho en ocasiones anteriores: "Hoy a la mañana ella graba esa historia desmintiendo y, a la tarde, Paula Varela va a Intrusos y seguía sosteniendo que ayer se grabó la eliminación, pero en el medio empezó a desdecirse. Ayer no se grabó eliminación, Paulita Varela".

Por otra parte, desde SQP hablaron con Wanda Nara, conductora del ciclo. La blonda desmintió que se haya grabado la eliminación de Tobal y le apuntó a quienes tratan por todos los medios de anticipar al que se descolgará el delantal negro: "Es un reality, sabemos que todos se van a ir eliminado, son famosos, cada uno tiene sus compromisos, pero no es así. Algún día quizás la embocan".

En esa misma línea, criticó que "no está bueno" hacer eso y señaló que "todos trabajamos de esto". Finalmente, dejó su impresión acerca de la participante en cuestión: "Tobal sigue en competencia y creo que tiene para largo, porque es muy buena en lo que hace".